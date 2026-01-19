Davidovich, el único que sigue a Alcaraz

No está siendo el mejor inicio de Open de Australia para La Armada española, que más allá de la alegría de Carlos Alcaraz en el primer día de competición, solo ha visto superar por el momento la primera ronda a Alejandro Davidovich, a la espera aún de los partidos de Munar, Pedro Martínez y Paula Badosa este lunes.

El tenista malagueño superó sin problema alguno su compromiso ante el austríaco Misolic en tres sets (6-2, 6-3 y 6-3) en menos de dos horas de encuentro para seguir en su camino, que puede llevarle hasta un posible cruces de octavos contra el propio Alcaraz.

Por el momento, segunda ronda ante el siempre complicado Opelka con la meta de los octavos alcanzado el pasado año en la cabeza.

Por su parte, Roberto Bautista no pudo superar al chino Shang pese a poder igualar el partido tras perder el primer set y sigue sin gananr un partido desde el pasado mes de agosto en el torneo de Winstom Salem.

El castellonense atraviesa uno de sus peores momentos a sus casi 38 años y se despide nuevamente a las primeras de cambio en el Open de Australia.

BOUZAS TAMBIÉN KO

Debacle total en el cuadro femenino con la derrota este lunes de Jessica Bouzas ante la local Storm (6-4 y 6-4). Con las derrotas en la jornada del domingo de Bucsa y Guiomar Maristany, el tenis espanyol femenino deja sola a Paula Badosa sin que todavía haya ni debutado.

Sin duda, muy mal resultado del tenis español en este inicio de temporada.