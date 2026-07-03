Davidovich va como un tiro: a octavos de Wimbledon sin perder ni un set

España debería empezar a poner los ojos en Alejandro Davidovich. El malagueño está realizando una gira de hierba sensacional y ya está en octavos de final. De la manera más merecida y eficaz, cerró el duelo ante Marton Fucsovics (7-6, 6-2, 6-3) y sueña con alcanzar las rondas finales del torneo de Wimbledon. A nivel de juego, está siendo uno de los mejores sobre esta superficie.

El español ha dejado totalmente atrás las molestias y el dolor de los que habló tras ganar la primera ronda. "Me duele todo", le reconocía al entrevistador a pie de pista. Pocas horas antes, había levantado el primer título ATP de su carrera. Aunque la carga de partidos que lleva es importante, el momento de forma que atraviesa es excepcional. Y le permite olvidarse de todo lo demás.

Alejandro Davidovich, celebrando la victoria / X

Con Fucsovics siguió la racha. No cedió ni un solo set ante el húngaro, que había conseguido pasar de rondas gracias a las lesiones de sus rivales. La diferencia de nivel era grande y se demostró. Aunque ninguno fue capaz de romper el saque de su rival, ya apareció el tie-break para establecer esa brecha. Davidovich fue más incisivo y agresivo y se llevó el gato al agua (7-6).

Ni un solo break en contra

Davidovich, como si fuera un sacador nato, resistió con su servicio durante todo el partido. Ni un break le hizo Fucsovics a diferencia de los tres del español. Así fue más fácil dominar en todo momento el marcador, aprovechando cualquier despiste de su contrincante. En cuanto a lo mental, está en el mejor momento de su carrera. Ganar en Mallorca le ha quitado un peso de encima.

Noticias relacionadas

Tras este triunfo, el español espera rival entre Felix Auger-Aliassime y Michael Zheng. En caso de enfrentarse al canadiense, Davidovich tiene el último precedente del Open de Australia, donde fue capaz de ganarlo en cinco sets después de haber perdido los dos primeros. Luego ya vendría Novak Djokovic, pero mejor ir paso a paso. Hay motivos para ilusionarse con el malagueño.