Davidovich se suma a la fiesta de Alcaraz con enfrentamiento con la grada

Alejandro Davidovich confirma el pleno español. Tanto Carlos Alcaraz como el malagueño están en tercera ronda y podrían enfrentarse en la siguiente si vencen a sus próximos rivales. Pero tiempo al tiempo. 'Foki' venció a Reilly Opelka (3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4-6) en un duelo maratoniano que rozó las cuatro horas y que tuvo que decidirse en un quinto set frenético. Aun así, tuvo final feliz.

El español tenía un reto por delante muy complicado: ganar a uno de los mejores sacadores, y el tenista más alto, del circuito. Un bombardero en toda regla. Sin embargo, el malagueño estuvo concentrado, haciendo su juego y esperando la oportunidad al resto. Y así fue. En el tercer turno de servicio de Opelka, y su primera bola de break, logró el break y puso la directa para llevarse el primer set.

Todo lo bueno que tiene Opelka sacando, lo tiene de malo restando. Por eso, un 'break' adquiría todavía más importancia, ya que al norteamericano le cuesta mucho devolver los golpes. En el segundo set, ambos tuvieron infinitas oportunidades de break, pero los saques de Opelka evitaron unas, y los mejores intercambios de Davidovich, las otras. Al tie-break en el segundo.

Un territorio muy conocido por el estadounidense, pero Davidovich empezó agresivo, queriendo el partido y consiguió también la segunda manga, rompiendo hasta tres veces el saque del estadounidense. La cosa pintaba muy bien. Sin embargo, cuando en el tercero todo hacía indicar que volvíamos al juego decisivo, el malagueño sufrió una clara desconexión y dio vida a Opelka (7-5).

En el cuarto, reinó la polémica. Un aficionado faltó el respeto a Davidovich y le hizo una peineta. Un gesto que el español no pasó por alto y quiso solucionar llamando al árbitro. El malagueño estaba visiblemente molesto y se encaró con el sector que verbalizaba en su contra. Todo quedó en una advertencia del juez de silla y el juego siguió con normalidad.

Alejandro Davidovich, señalando el sector de la grada que le insultaba / Aaron Favila

El tenista español ya se había enfadado en el anterior set con otro chico de la grada, que había gritado: "USA, USA", apoyando a Reilly Opelka, a lo que el malagueño contestó: "¿Qué dices de USA, gilipollas? Una secuencia algo surrealista, con el malagueño visiblemente enfadado, mientras el americano le levantaba el pulgar al chico agradeciéndole los cánticos.

¿Davidovich-Alcaraz en octavos?

En definitiva, el americano aprovechó las desconexiones extradeportivas de Davidovich para llevarse también el cuarto set, con un guion muy similar al tercero. Un único break decantó la balanza. Tocaba remar y de lo lindo, y el español lo hizo. No se vino abajo y, cuando el partido empezaba a oler a un súper tie-break final, 'Foki' rompió el saque de Opelka y se llevó el duelo.

El próximo rival de Alejandro Davidovich no será nada fácil: Tommy Paul. Otro estadounidense que se cruza en el camino del malagueño y que será el último obstáculo antes de que se dé un hipotético Davidovich-Alcaraz. Sería una lástima en cuanto a los objetivos de los tenistas españoles, pero aseguraría la presencia de uno de ellos en cuartos de final.