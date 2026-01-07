Davidovich sigue los pasos de Alcaraz: también cambia de entrenador

La temporada 2026 apenas ha echado a andar y los movimientos en los banquillos continúan. Después de acabar 2025 con la noticia de la separación de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, este nuevo curso ha traído consigo otra ruptura, la de Alejandro Davidovich con su actual preparador, Félix Mantilla.

El barcelonés entró a formar parte del cuerpo técnico del tenista malagueño en 2025, un curso en el que Davidovich ha experimentado una visible evolución, alcanzando la final en Delray Beach, Acapulco, Basilea y Washington; y las semifinales en el Masters 1.000 de Montecarlo, donde perdió contra Carlos Alcaraz. Resultados que llevaron Davidovich hasta el Top-15 de la clasificación mundial, alcanzando la decimocuarta plaza, su mejor ranking hasta el momento.

Mantilla, quien fuera Top-10 del ranking ATP durante su etapa como jugador, comenzó a trabajar con Davidovich en el ATP de Dallas del mes de febrero, justo después del Open de Australia. Entonces el tenista cayó en el segundo partido ante Matteo Arnaldi, aunque poco después, en Delray Beach, avanzaba ya hasta la final.

Apenas 12 meses después de arrancar su camino conjunto, la vinculación ha finalizado y será el argentino Mariano Puerta el que tomará el relevo como nuevo entrenador de Davidovich. De esta manera, el jugador español vuelve a contar con un ex Top-10 en su banquillo. Empieza así una nueva etapa en la que el tenista español buscará un primer título ATP que, aunque ha estado cerca este 2025, se le sigue resistiendo.

Experiencia contrastada

Puerta, recordado en España por ser el rival en la final de Roland Garros de 2005 en la que Rafa Nadal conquistó su primera Copa de los mosqueteros, cuenta con experiencia en el circuito como entrenador. Bajo su mando han estado en los últimos años del serbio Laslo Djere, o el estadounidense Brandon Nakashima en 2024 y 2025.

Davidovich no ha arrancado con buen pie la temporada y firmó una derrota en su primera aparición, en el ATP de Brisbane, en su duelo, precisamente, contra Nakashima.