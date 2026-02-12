TENIS
Davidovich sigue con paso firme y ya está en los cuartos en Dallas
El español se medirá a Shapovalov o Kovacevic por un puesto en semifinales
EFE
Alejandro Davidovich superó este miércoles al estadounidense Alex Michelsen y se clasificó para los cuartos de final del ATP 500 de Dallas, el único torneo del circuito que se disputa en Estados Unidos con pista cubierta.
Davidovich, número 14 del ránking ATP, derrotó a Michelsen (41 del mundo) por 6-4 y 6-4 en una hora y 18 minutos de partido, pasando por primera vez en su carrera a los cuartos de final en Dallas.
El rival del malagueño saldrá del duelo entre el canadiense Denis Shapovalov, vigente campeón en Dallas y número 40 del mundo, y el estadounidense Aleksandar Kovacevic (número 78). Shapovalov y Kovacevic disputarán este jueves su cruce de octavos.
Davidovich es el tercer cabeza de serie en Dallas, donde siguen con vida los estadounidenses Taylor Fritz (7 del mundo) y Ben Shelton (número 9).
Mientras espera su rival en cuartos, Davidovich debutará mañana en el cuadro de dobles, con su pareja habitual, el italiano Flavio Cobolli. Davidovich y Cobolli se batirán al estadounidense Christian Harrison y al británico Neal Skupski.
También harán su debut en dobles el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos, cabezas de serie del cuadro, que disputarán su duelo de octavos de final contra el estadounidense Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic.
