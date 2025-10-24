Davidovich, a semis en Basilea tras la lesión de Ruud

El español Alejandro Davidovich, octavo favorito, ganó el primer set (7-6(1) y se clasificó para las semifinales del torneo de Basilea porque su rival, el noruego Casper Ruud, decidió abandonar aquejado de una dolencia en el brazo derecho.

El malagueño se convirtió en el tercer jugador en lograr diez victorias ante un top 20 en el 2025 después de Carlos Alcarraz y Jannik Sinner y tiene asegurado ascender al puesto diecisiete del ránking ATP, el mejor hasta ahora en su carrera.

El tercer triunfo en seis enfrentamientos del español, que no ganaba a Ruud desde Toronto en el 2023, se solventó en una hora. Davidovich, finalista en Acapulco y Washington este año, se situó en su undécima final del circuito de las que solo ha ganado cuatro.

Resistió en todo momento Alejandro Davidovich ante un rival que no logró romper el saque del español. Ruud pidió tiempo médico tras el séptimo juego, con 4-3, dolido en el brazo pero luego no dio síntomas de flaqueza. Campeón en Estocolmo la semana pasada y en busca de su sexta victoria seguida, la eliminación de Basilea supone un paso atrás en su pretensión de alcanzar las Finales ATP.

Davidovich, que selló su superioridad en el tie break (7-1) jugará contra el francés Ugo Humbert que venció al estadounidense Reilly Opelka por 7-6(0) y 6-4.

Munar contra Fonseca

Dos españoles acaparan las semifinales de Basilea. Junto a Davidovich está Jaume Munar en una jornada marcada por las retiradas. El balear se enfrentará al brasileño Joao Fonseca.

Fonseca alcanzó por primera vez las semifinales de un torneo de categoría 500 en Basilea tras la retirada del canadiense Denis Shapovalov cuando el brasileño estaba a punto de culminar una meritoria remontada (3-6, 6-3 y 4-1).

Shapovalov dejó el evento por motivos físicos pero sin precisar lesión alguna en cuanto perdió su saque por segunda vez en el set definitivo incapaz de rehacerse para lograr el triunfo.

Fonseca, de 19 años, se erigió en el semifinalista más joven desde 2014 en Basilea y se enfrentará al español Jaume Munar. El brasileño, que ganó su primer título en Buenos Aires a principio del año, jugará su segunda semifinal del año en el circuito

Tanto Munar como Fonseca superaron en cuartos a dos canadienses que se retiraron antes del final. Si Fonseca se midió a Shapovalov, previamente, Munar se deshizo de Felix Auger Aliassime, aquejado de problemas físicos cuando perdió el primer set y complica sus aspiraciones de alcanzar un lugar en las Finales ATP.

El norteamericano puso fin al partido tras 45 minutos en el evento de categoría 500, aparentemente dañado en la parte baja de la espalda. El canadiense, campeón en Bruselas la pasada semana y noveno del mundo, intenta dar caza al octavo lugar de la ATP, en manos del italiano Lorenzo Musetti, para tener un puesto en el torneo de maestros de noviembre.

Munar, por su parte, alcanzó su victoria número 30 de la temporada por primera vez y se asegura su mejor posición en el ránking, el 35. Está a un paso de alcanzar la segunda final de su carrera tras la de Marbella, en el 2021 que perdió contra Pablo Carreño.