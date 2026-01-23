Davidovich se retira y Tommy Paul cita a Alcaraz

Alejandro Davidovich Fokina no pudo acabar su partido de tercera ronda ante Tommy Paul por problemas en su pierna izquierda y se retiró cuando había cedido los dos primeros sets del partido por 6-1 en ambos casos.

Triste noticia para el malagueño, que acusó el desgaste de la segunda ronda ante Opelka y no pudo ni oponer resistencia ante un Tommy Paul que ya fue su verdugo el pasado año.

El estadounidense sigue como un cohete en este Open de Australia y espera ya a Carlos Alcaraz en la parte alta del cuadro en los octavos de final, en una prueba de mucho más nivel ya para el tenista murciano, que se las volverá a ver con uno de sus grandes amigos en el circuito.

MERMADO DESDE EL INICO

Apenas 55 minutos duró el partido en los dos sets jugados, denotando el español que algo malo sucedía desde el inicio. Fue con el 2-1 en el marcador del segundo set cuando Davidovich requirió por primera vez la presencia del fisio, que poco pudo hacer para evitar lo inevitable.

Terminó el parcial sin mucha resistencia y decidió poner fin antes de causar males mayores a su cuerpo, sabiendo que poco o nada más ya iba a poder hacer.

Amarga despedida para un Davidovich que además pierde puntos tras no alcanzar los octavos del año pasado, cuando perdió con el mismo Tommy Paul. A la espera de ver como acaba el torneo, el malagueño puede caer fuera del Top 15.