Davidovich regresa con autoridad en Madrid y ya está en tercera ronda

Alejandro Davidovich Fokina volvió a competir casi dos meses después y lo hizo con una actuación sólida en la Caja Mágica. El malagueño superó a Pablo Carreño por un doble 6-3 en apenas una hora y cuarto para avanzar a la tercera ronda del Mutua Madrid Open.

El andaluz no jugaba desde el Masters 1000 de Miami y reapareció directamente sobre tierra batida con buenas sensaciones, mostrando ritmo y firmeza desde el inicio.

Davidovich aprovechó además un partido gris de Carreño, que no encontró continuidad ni pudo incomodar a su rival en ningún momento.

“Pablo no ha jugado un buen tenis esta vez, me ha dado muchas oportunidades”, reconoció el vencedor tras el encuentro.

Con este triunfo, el segundo mejor español del ranking ATP alcanza los dieciseisavos de final y se sitúa a un paso de igualar su mejor resultado en Madrid, los octavos de final logrados en 2024.

Ahora, Davidovich se medirá al ganador del duelo entre Jaume Munar y Casper Ruud, vigente campeón del torneo.

El malagueño arranca así con buen pie una gira de tierra en la que espera volver a ser protagonista.

CERÚNDOLO CUMPLE

Por su parte, Francisco Cerúndolo inició su andadura este sábado en el Masters 1.000 de Madrid ante el alemán Yannick Hanfmann, al que venció 6-1 y 7-5 en una hora y cuarenta minutos.

Cerúndolo, que el pasado año llegó a semifinales en Madrid y perdió con el noruego Casper Ruud, que acabaría ganando el torneo, regresó a la capital española por quinta vez. Su estreno fue bueno, ganó a Hanfmann, y puso rumbo a dieciseisavos tras un partido en el que tiró de oficio y practicó un juego solvente.

El rival de Francisco Cerúndolo en dieciseisavos será el vencedor del duelo entre su hermano Juan Manuel Cerúndolo y el italiano Luciano Dardieri.