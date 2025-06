Davidovich: "No se refleja bien la vida real de Alcaraz"

Carlos Alcaraz volverá a la acción tras su título en Roland Garros ante su gran amigo Alejandro Davidovich. El malagueño será la primera prueba del tenista de El Palmar en su vuelta a la hierba, donde quiere volver a reinar en Wimbledon. Casualidades del destino, se verán las caras solo cuatro días después de la boda de Davidovich, a la que Alcaraz no pudo asistir.

En busca de repetir éxito en Queen's como ya hiciera en 2023, Alcaraz deberá lidiar ante el tenista malagueño, quienes se conocen muy bien. Ambos llevan entrenando y compitiendo desde categorías inferiores y mantienen una gran relación. Tanto personal como profesional.

Sobre Alcaraz hablamos en SPORT con el propio Davidovich durante Roland Garros, donde cayó en segunda ronda ante el checo Lehecka. "Es una gran persona, un jugadorazo. He leído algo que decía Rafa, que al final no se refleja lo que realmente es Carlos. Es un chico de 22 años que ha ganado cuatro (ahora ya cinco) Grand Slams. Nadie lo ha hecho, así que obviamente tiene derecho a disfrutar también con sus amigos. Si quiere salir de fiesta, puede hacerlo. Por lo que he leído, no se refleja bien su vida real. Es un chico muy trabajador, sabe lo que quiere, es uno de los mejores del mundo y lo está demostrando" respondió sobre las recientes críticas al murciano por hacer las cosas a 'su manera'.

Un parecido no solo en la manera de hacer las cosas y de llevar su carrera, sino también en la manera de jugar. Vistosa y alegre, algo que no se ve muy a menudo ya en el circuito."Cada jugador es un mundo. Obviamente, siendo españoles tenemos más corazón, se nos ve más alegres al jugar que, por ejemplo, un nórdico. Pero eso también depende de dónde has nacido y cómo has crecido" apuntó Davidovich, que valoró el momento del tenis español. "Los españoles están teniendo una buena temporada. Quizá hacen falta un par más de jugadores de la NextGen, pero creo que están saliendo".

UNA TEMPORADA DE MÁS A MENOS

El duelo contra Carlos Alcaraz, que será el tercero entre ambos tras Barcelona 2023 y Montecarlo este mismo año, llega en el momento más irregular del año para un Davidovich que empezó brillante el año. Octavos de final en Australia y doble final en Delray Beach y Acapulco, donde rozó el primer título de su carrera.

"Pusimos toda nuestra voluntad, tanto el equipo como yo, para empezar el año fuerte y ser constantes cada semana. Creo que está dando sus frutos. Estamos mejorando cada día, pero los otros también están jugando muy bien, así que hay que seguir peleando" explicó sobre su cambio de 'chip' este 2025, en el que tiene un objetivo claro.

"Te da esa motivación de seguir persiguiendo el primer título. No es fácil ganarlo, así que tengo ese objetivo muy claro este año". Un título que buscará ahora en la hierba de Queen's, aunque el camino no será para nada fácil. De primeras, el rival más difícil. Carlos Alcaraz.