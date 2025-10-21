Davidovich se pronuncia sobre su ausencia en la Davis: "Merecía estar"

Cuando David Ferrer anunció la convocatoria de España para las Finales de la Davis, lo más llamativo fue la ausencia de Alejandro Davidovich. El número dos de España no estará en Bolonia, a pesar de ser una gran arma para el combinado nacional y estar en el número 18 del mundo. El malagueño ha roto su silencio en una entrevista a 'MARCA', donde ha dejado claro que él quería estar.

"David me llamó hace una semana para comunicarme que no contaría conmigo en la primera lista. Antes de esa llamada ya le había dicho que contara conmigo. Para mí siempre será un orgullo representar a España, pero al final fue su decisión y la acepté", desveló Davidovich, que tampoco estuvo en la eliminatoria previa contra Dinamarca, donde España logró una increíble remontada.

El malagueño pasa por uno de los mejores momentos de su carrera, estando en el mejor ranking y no muy lejos del 'top ten'. Aun así, Ferrer ha apostado por Jaume Munar y Pedro Martínez para acompañar a Carlos Alcaraz y Marcel Granollers. Más adelante se anunciará quién será el quinto tenista que complete la convocatoria, aunque parece difícil que sea Davidovich.

Alejandro Davidovich, jugando con España en la Davis / Kai Forsterling

"Estando número 18 del mundo, creo que merecía estar entre los cuatro mejores jugadores de mi país, con todo el respeto hacia mis compañeros, que como he dicho son grandes jugadores también. Ahora, mi objetivo es centrarme en lo que queda de la temporada y prepararme para llegar al máximo nivel el próximo año", explicó cuando fue preguntado sobre el quinto cupo.

Sobre si su ausencia en Marbella pudo ser el desencadenante de que no vaya a Bolonia, lo ha dejado claro. "Me ausenté en esas eliminatorias por problemas físicos. Este año he competido sin descanso, y mis retiradas en Toronto y Cincinnati fueron un alerta sobre mi estado. El capitán estaba al tanto de todo y en comunicación conmigo y con mi equipo".

A nivel deportivo, la presencia de Davidovich era una gran opción, ya que a nivel de ranking se enfrentaría a Jakub Mensik. En el 'head to head', el malagueño le ha ganado los cuatro últimos partidos, tres durante el año 2025. Es decir, España partiría como favorito en sus tres hipotéticos duelos individuales, con Carlos Alcaraz jugando dos de ellos (en caso de ser necesario) y Davidovich el otro.

Ni una presencia este año

Todo debe ponerse igualmente sobre la mesa. El malagueño ha jugado un total de seis partidos y ha perdido cinco de ellos. Este año, no pudo estar en ninguna de las dos eliminatorias, tampoco contra Suiza en febrero. España tiene un gran equipo y sigue siendo una de las favoritas para ganar la Davis. Confío plenamente en mis compañeros, sé que van a darlo todo y que tienen lo necesario para conquistar el título", comentó.

España se enfrentará en las 'Finales a Ocho' a la República Checa de Jiri Lehecka, Jakub Mensik y compañía. En caso de pasar de ronda, se enfrentaría a la ganadora de la eliminatoria entre Argentina y la Alemania de Alexander Zverev. La baja de Sinner con Italia ha aumentado las opciones de que España salga como campeona. Aunque si lo hace, parece que será sin Davidovich.