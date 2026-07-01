Davidovich prolonga su sueño sobre hierba y alcanza un récord personal en Wimbledon

Alejandro Davidovich Fokina continúa disfrutando del mejor momento de su carrera sobre hierba. El malagueño selló este miércoles su clasificación para la tercera ronda de Wimbledon tras superar con autoridad al húngaro Fabian Marozsan por 6-3, 6-0 y 6-3, una victoria que amplía a seis su racha triunfal y confirma las excelentes sensaciones que arrastra desde su conquista del ATP 250 de Mallorca.

El español apenas necesitó 78 minutos para resolver un encuentro que dominó de principio a fin. La confianza adquirida tras levantar el primer título ATP de su carrera el pasado sábado volvió a reflejarse sobre la hierba del All England Club, donde ofreció una actuación muy sólida y sin apenas fisuras.

Davidovich ya sabía lo que era derrotar a Marozsan. Ambos se habían enfrentado apenas unos días antes en las semifinales del torneo balear y el resultado volvió a ser favorable al andaluz, que mantiene un pleno de victorias frente al jugador húngaro.

El encuentro quedó prácticamente sentenciado en el segundo set. Marozsan comenzó a acusar unas molestias en la rodilla izquierda que incluso obligaron a la intervención de los servicios médicos. Aunque decidió continuar sobre la pista, nunca pudo competir en plenitud de condiciones y terminó cediendo con claridad.

Más allá de los problemas físicos de su rival, Davidovich volvió a mostrar un nivel muy alto con el servicio, uno de los aspectos que más ha mejorado durante esta gira de hierba. El español conectó un 63 % de primeros saques y, lo que es aún más significativo, no concedió ni una sola rotura en todo el partido.

La victoria tiene además un valor histórico para el malagueño. Con ella alcanza por primera vez la tercera ronda de Wimbledon, firmando su mejor resultado en el torneo londinense y superando el techo que había establecido en participaciones anteriores.

No deja de ser un dato simbólico para un jugador que ya sabe lo que es triunfar en estas pistas. Antes de dar el salto al circuito profesional, Davidovich se proclamó campeón júnior de Wimbledon, un recuerdo que ahora vuelve a cobrar protagonismo en su mejor actuación como profesional sobre la hierba británica.

El español buscará un puesto en los octavos de final frente al húngaro Marton Fucsovics, que superó a Learner Tien en cuatro sets (6-7 (8), 6-4, 7-6 (4) y 6-3).

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Con el impulso del título conquistado en Mallorca y seis victorias consecutivas bajo el brazo, Davidovich se ha convertido en uno de los nombres propios de esta primera semana de Wimbledon.