TENIS
Davidovich pasa por encima de Dimitrov y ya está en semifinales en Mallorca
El español domina el partido desde el inicio y sella su pase a semifinales con un doble 6-3, alimentando su sueño de un primer título ATP
Alejandro Davidovich Fokina continúa alimentando su sueño de conquistar el primer título ATP de su carrera. El malagueño se clasificó para las semifinales del ATP 250 de Mallorca tras derrotar con autoridad a Grigor Dimitrov por 6-3 y 6-3 en uno de los mejores partidos de su semana sobre la hierba balear.
El español salió a la pista decidido a imponer su ritmo desde el primer momento y apenas tardó unos minutos en tomar ventaja. Davidovich rompió el servicio del búlgaro en el juego inaugural y marcó el camino de un encuentro que controló prácticamente de principio a fin.
La agresividad al resto y la solidez desde el fondo de pista permitieron al malagueño castigar repetidamente el saque de Dimitrov. Con tres roturas a su favor durante el primer parcial, cerró la manga inicial por 6-3, dejando muy buenas sensaciones.
Lejos de reaccionar, el ex número tres del mundo siguió acumulando errores en el segundo set. Davidovich mantuvo la concentración, aprovechó las concesiones de su rival y volvió a imponerse por el mismo resultado para sellar su clasificación a semifinales sin sobresaltos.
La victoria confirma el gran momento del español sobre hierba, una superficie en la que está mostrando una de las versiones más sólidas de su carrera justo antes del inicio de Wimbledon.
En busca de la final se enfrentará al húngaro Fabian Marozsan, que superó al serbio Miomir Kecmanovic por 6-4 y 6-3. El centroeuropeo está completando una gran semana en Mallorca y se presenta como un rival peligroso para las aspiraciones de Davidovich.
Por el otro lado del cuadro, la segunda semifinal enfrentará al estadounidense Ethan Quinn y al portugués Nuno Borges, protagonistas de las eliminaciones del checo Vit Kopriva y del primer cabeza de serie, Luciano Darderi, respectivamente.
A sus 26 años, Davidovich vuelve a encontrarse ante una gran oportunidad. El malagueño busca estrenar su palmarés ATP y Mallorca se ha convertido en el escenario ideal para seguir persiguiendo uno de los grandes objetivos de su carrera.
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