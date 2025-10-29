¡Davidovich se mofa del público de París y los manda a dormir!

Davidovich no deja a nadie indiferente, ni para bien ni para mal. El jugador español es uno de los tenistas con más personalidad del circuito y lo demuestra en cada encuentro. La última gran imagen la ha mostrado en su duelo ante Arthur Cazaux, en el Masters 1000 de París.

El malagueño se ha clasificado para los octavos de final tras derrotar al francés Arthur Cazaux por 7-6 y 6-4. Llegaba al encuentro tras vencer a Valentin Royer, jugador que fue 'repescado' de la fase previa. De esta manera, ante el jugador de Montpellier, Davidovich tuvo que sacar su mejor tenis.

El tenista de ascendencia rusa se vio obligado a luchar ante el francés y frente a un público que, como no podía ser de otra manera, cogió partido por su compatriota. El aficionado parisino celebraba euforicamente los puntos de Cazaux, convirtiéndose en un jugador más del encuentro. Durante el partido se vio la disconformidad de Davidovich, pero tras dos horas de duelo y al ganar el punto de partido, el español acabó explotando.

Un auténtico 'show'

Davidovich, mientras se dirigía a saludar a su rival tras finalizar el último punto, celebró efusivamente la victoria ante la grada francesa: hizo gestos saludando al público entre mofas y los mandó a dormir. Una imagen que no gustó nada a los presentes y que está por ver cómo recibirá el público al jugador español en su próximo duelo.

Más allá de la polémica, el malagueño está mostrando un nivel más que notable en este torneo, igualando su mejor actuación en París, que fue en 2020. Tras vencer a Cazaux, se verá las caras en octavos de final ante Zverev. Será la séptima vez que se enfrente ante el actual defensor del título. El 'head to head' entre los dos tenistas es de cinco victorias para el alemán y dos para el español.