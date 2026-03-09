Tenis
Davidovich ilusiona y se carga al último verdugo de Sinner en Indian Wells
El tenista malagueño fue claramente superior a Jakub Mensik, aunque se complicó la vida en el segundo set
Alejandro Davidovich sigue adelante en el torneo de Indian Wells. El malagueño firmó un auténtico partidazo ante Jakub Mensik (6-2, 4-6, 6-2) y jugará este martes los octavos de final del torneo. El nivel que desplegó en el partido fue muy superior al de su rival, que aprovechó un momento de dudas del español para meterse de lleno en el encuentro, pero de poco sirvió.
Mensik llegaba con mucha confianza a Indian Wells, después de haber ganado a Sinner en Doha y demostrar su calidad en condiciones de pista dura outdoor. Ya obtuvo su mayor logro el año pasado en Miami, conquistando el único Masters 1000 de su corta carrera. Ganando a Djokovic en la final además. Sin embargo, Davidovich acabó con el sueño del checo.
El español empezó el partido muy enchufado y rompió el saque de su rival más pronto que tarde. En unas condiciones más lentas de lo habitual, los servicios no tienen el mismo poder. Y eso a Mensik le perjudica claramente. En los intercambios largos, era Davidovich el que tomaba la iniciativa a base de derechas y un ritmo elevadísimo que dejó a su rival fundido.
De hecho, en el segundo set también dominó y se puso break arriba, pero entonces sucedió un episodio algo extraño que desconcentró al caballo ganador. Davidovich tenía que sacar, pero el checo no se colocó al resto y empezó a pasearse por la pista, mostrando signos claros de agotamiento y fatiga. Aun así, el juez de silla decidió no sancionarlo, lo que indignó al español.
En ese mismo juego, Mensik rompió el saque y ganó los siguientes juegos para llevarse la segunda manga por 4-6. Sin embargo, Davidovich volvió a desplegar la versión habitual y pasó de nuevo por encima del checo en el set final. Victoria para el malagueño, que se planta en los octavos de final de Indian Wells y sueña con estar entre los ocho mejores del torneo.
Ese reto no será fácil, y es que su rival en la siguiente ronda será el estadounidense Learner Tien, que está creciendo a pasos agigantados y derrotó a su compatriota Ben Shelton. El camino a partir de ahora estará lleno de obstáculos muy difíciles de superar, pues si gana a Tien se tendrá que ver las caras con Sinner o Fonseca. Casi nada.
