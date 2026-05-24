Davidovich remonta a la heroica y salva la jornada de La Armada en el primer día

Alejandro Davidovich es el primer español clasificado para la segunda ronda de Roland Garros, un camino difícil para el número 1 español en este torneo, que tuvo que batallar cinco sets para imponerse al bosnio Damir Dzumhur, 6-7(3), 6-3, 2-6, 7-5 y 6-3, en algo más de cuatro horas de juego.

El favorito número 21 se mostró irregular ante un rival correoso, reputado en el circuito por su capacidad de variar el juego, que en ocasiones le colocó contra las tablas.

En su octava participación en el Grand Slam de tierra, donde en 2021 alcanzó los cuartos de final, su mejor actuación en un grande, Davidovich aparece como el español de mejor ránking, tras la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión.

Sus resultados en los últimos meses no están siendo muy buenos y desde el pasado Indian Wells no encadena dos victorias consecutivas, en una temporada en la que no ha superado en ningún torneo más de dos rondas.

ÚNICA VICTORIA ESPAÑOLA

No tuvo la misma suerte Pablo Llamas, que tras superar la fase previa se topó con el argentino Tirante en un partido duro en el que el español acabó sin gasolina y despidiendóse en primera ronda (6-3, 7-6 (8), 6-7 (5) y 6-0).

El argentino será precisamente el rival de Davidovich en la próxima ronda, augurando un nuevo reto duro para el malagueño.

En el cuadro femenino, la recién nacionalizada Selekhmeteva tampoco pudo avanzar tras caer ante Marta Kostyuk.

La campeona en el pasado Mutua Madrid Open impuso su superioridad y avanza a la segunda ronda pese a vivir uno de los partidos más duros de su carrera por motivos extra deportivos.

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"Estoy increíblemente orgullosa de mí misma hoy. Creo que fue uno de los partidos más difíciles de mi carrera. Esta mañana, a 100 metros de la casa de mis padres, el misil destruyó el edificio. Fue una mañana muy difícil. No sabía cómo me iba a salir este partido. No sabía cómo lo iba a manejar. He estado llorando parte de la mañana. No quiero hablar de mí hoy. Estoy muy contenta de estar en la segunda ronda, pero todos mis pensamientos y todo mi corazón van para el pueblo de Ucrania hoy. Muchas gracias por venir" explicó la ucraniana.