Davidovich se funde en París y dice adiós en segunda ronda

El argentino Thiago Tirante continúa firmando una de las grandes sorpresas de esta edición de Roland Garros tras eliminar este miércoles al español Alejandro Davidovich Fokina, principal referencia española del cuadro masculino por ranking tras la ausencia de Carlos Alcaraz.

El jugador de La Plata, número 60 del mundo, se impuso en cuatro sets por 4-6, 7-6(4), 6-1 y 6-3 para alcanzar por primera vez en su carrera la tercera ronda de un Grand Slam.

Tirante, que no llegaba precisamente en su mejor momento sobre tierra batida, está encontrando en París su mejor versión y se convierte además en el primero de los diez argentinos todavía presentes en el cuadro en avanzar a tercera ronda.

El argentino se medirá ahora al vencedor del duelo entre Pablo Carreno Busta y el australiano Thanasi Kokkinakis por un puesto en octavos de final.

Además, otros jugadores argentinos todavía mantienen opciones de acompañarle en la siguiente ronda, entre ellos Camilo Ugo Carabelli, Marco Trungelliti, Mariano Navone y Solana Sierra.

Para Davidovich, la derrota confirma las malas sensaciones que ya venía arrastrando durante toda la gira de tierra batida.

El malagueño ya sufrió muchísimo en primera ronda ante el bosnio Damir Dzumhur, al que solo pudo superar después de una larga batalla a cinco sets.

Tras aquel encuentro, el propio español reconoció públicamente que no se estaba encontrando cómodo sobre la pista.

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Su eliminación deja ahora a Rafa Jodar, de apenas 19 años y cabeza de serie número 27, como la gran esperanza española en el cuadro masculino parisino.