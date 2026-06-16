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Tenis

Davidovich se estrena con victoria en Queen's

El malagueño se impuso al local Cameron Norrie y tendrá como siguiente rival al francés Corentin Moutet

Davidovich, en Wueen's

Davidovich, en Wueen's / EFE

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EFE

Londres

El español Alejandro Davidovich, número 22 del ranking ATP, se estrenó con victoria en Queen's, de categoría 500, que se disputa en Londres, sobre hierba, después de batir al local Cameron Norrie por 7-6(6) y 6-2.

"He jugado muy bien y con mucha confianza. Sabía que era un partido muy duro porque es un jugador muy incómodo de jugar, sobre todo en hierba. He intentado moverle mucho y ha salido bien", afirmó el tenista a EFE minutos después de conseguir la victoria.

El partido, que se decidió en una hora y media, no empezó de la mejor manera para el español, que sufrió una rotura de servicio en el tercer juego, pero que recupero en el siguiente juego.

La primera manga se decidió en el 'tie-break', momento en el que Davidovich se mostró muy sólido y conectó varios golpes ganadores para adjudicarse el set.

Ya en el segundo set, el malagueño metió una marcha más y se puso 4-1 y aunque Norrie recortó distancias con un break, no pudo darle la vuelta al marcador y acabó recibiendo un 6-2.

En segunda ronda, Davidovich, que también juega el dobles junto al francés Arthur Rinderknech, se verá las caras con el francés Corentin Moutet.

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"Moutet es un jugador muy complicado en hierba porque no te deja tener ritmo. Mañana juego el dobles y aprovecharé para seguir cogiendo ritmo. Ya después del dobles, me centraré en Moutet", explicó a EFE.

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