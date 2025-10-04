Tenis
Davidovich derrota a Arnaldi y avanza con paso firme en Shanghai
El malagueño impuso su ranking y con un porcentaje de acierto del 71% en el primer servicio cimentó su victoria ante el italiano
EFE
El español Alejandro Davidovich, vigésimo del ránking ATP, se impuso este sábado al italiano Matteo Arnaldi por 6-4 y 6-4, en una hora y treinta minutos, y accedió a dieciseisavos de final del Masters 1.000 de Shanghái (China).
Davidovich, de 26 años, tuvo un porcentaje de acierto del 71% en el primer servicio y un 81% de acierto en puntos en red, unos números muy superiores a los de Arnaldi, número 71 del ránking ATP.
El rival de Davidovich en dieciseisavos de final será el ganador del duelo entre el checo Daribor Svrcina y el ruso Daniil Medvédev.
Ésta era la cuarta vez que Davidovich se medía a Arnaldi -la tercera de 2025- y hasta el momento el balance era de una victoria para el español (Delray Beach) y dos para el italiano (Dallas y Másters 1.000 de Cánada).
