Davidovich, tras caer ante Paul en Melbourne: "Con una pierna era imposible ganar"

Alejandro Davidovich quedó eliminado del Open de Australia en tercera ronda. Su rival, Tommy Paul, pasó por encima del malagueño, que jugó el partido medio lesionado y no pudo hacer frente al estadounidense. Por tanto, no habrá duelo español en octavos de final, donde sí estará Carlos Alcaraz. 'Foki' atendió a los medios de comunicación y explicó los motivos de su retirada.

"He sentido un pinchazo en el isquio izquierdo. Ante un tío como Paul, con una pierna, era imposible ganar", reconoció. Con esta derrota, sigue la maldición de Davidovich con Tommy Paul, al que jamás ha ganado a lo largo de su carrera. Cinco victorias a cero para el tenista norteamericano, que ha repetido el mismo resultado en los últimos cinco sets que han disputado: 6-1.

El esfuerzo de Davidovich en este inicio de 2026 ha sido demasiado duro como para aguantar físicamente. Antes del Open de Australia, el malagueño ya había jugado en los torneos de Brisbane y Adelaida, llegando a este último a las semifinales. Sin embargo, el gran desgaste se produjo en segunda ronda, donde tuvo que ganar al 'gigante' Opelka en cinco mangas.

Según él, se lesionó el músculo isquiotibial de la pierna derecha en ese partido, por lo que saltó a la pista ante Tommy Paul en unas condiciones físicas muy limitas. Algo que se pudo ver en sus movimientos y todos sus golpes. Finalmente, cuando se dijo a sí mismo que era una batalla perdida, optó por retirarse y no arriesgarse a lesionarse más. Algo que podría acusar en un futuro.

Alejandro Davidovich, en su derrota ante Tommy Paul / Associated Press/LaPresse

"No valía la pena seguir porque no iba a competir, no iba a poder hacer nada. Solo iba a perder el tiempo", comentó. Tras esta derrota, el malagueño baja una posición en el ranking ATP, una caída asumible que lo sitúa ahora en el decimoquinto puesto. El objetivo claro del español para 2026 es el de asaltar el 'top 10'. Que lo consiga o no dependerá de su regularidad.

Y cuando se habla de regularidad, se considera tanto la deportiva como la física. Y es que Davidovich es un jugador propenso a abandonar partidos y torneos por problemas físicos, por lo que un buen trabajo fuera de pista beneficiará su rendimiento durante el año. Tenis tiene de sobra y lo ha demostrado siempre que ha jugado en su plenitud. Tras esta derrota, Alcaraz se queda solo en Australia representando a España.