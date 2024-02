Davidovich cae en Doha ante el ¡116 del mundo!

Malas noticias para el tenis español también en Doha. El Qatar ExxonMobil Open, un Open 250 sobre pista rápida, vio este martes como quedaba fuera de combate el último español en liza, el malagueño Alejandro Davidovich, quinto cabeza de serie del torneo.

Después de la baja de Rafa Nadal, incrito en el torneo pero que finalmente decidió no viajar al no estar recuperado al cien por cien de sus problemas físicos, y la eliminación de Roberto Bautista el lunes a manos del húngaro Marton Fucsovics (6-1 y 6-3) llegaba el turno de Davidovich, tenista que este año tiene como objetivo dar un paso adelante.

Sin embargo, ha empezado la temporada con más dudas de las esperadas tras su pronta eliminación en el Open de Australia (segunda ronda) no pasar de cuartos de final en Marsella y sucumbir en primera ronda en Rotterdam. Doha no fue una excepción y siguieron si aparecer las sensaciones y el nivel buscado este 2024 incluso incluyendo en su equipo a Enri Salinas, campeón de mundo y de Europa con la selección española de baloncesto y antes de Liga y Copa con el Unicaja.

El paso adelante no se ha producido de momento y el malagueño, número 24 del mundo, quedó eliminado a manos del checo Jakub Menisk, un semidesconocido, número 116 del mundo, que fue capaz de resistir en el primer set tras llevarlo al tie break y desarbolar el juego de Alejandro en el segundo para llevarse la sorprendente victoria. El joven de 18 años es otro de los jugadores de las nuevas generaciones que llega pisando fuerte y con ganas de convertirse en uno de los rostros del futuro en el ATP Tour.

Murray, adelante sudando

Por su parte, Andy Murray, finalista el año pasado en Doha derrotado por Daniil Medvedev en la final, superó su debut ganando al francés Alexandre Muller por 6-1 y 7-6 (5). Jugará los octavos de final ante el verdugo de Davidovich. El duelo más interesante lo dirimirán Andrei Rublev frente a Richard Gasquet, en Doha con una 'wild card', que eliminó en su debut este martes al kazajo Alexander Shevchenko por un doble 6-4.

Cerró la ventosa jornada el francés Gael Monfils, otro de los tenistas invitados por el torneo, contra el neerlandés Botic Van de Zandschulp a quien acabó ganando por casi idéntico resultado que el anterior partido. El veterano tenista galo se impuso por 6-1 y 7-6 (9) en otro duelo que se acabó complicando en el Qatar ExxonMobil Open.

Su rival en octavos de final será el chino Zhizhen Zahng quien dio cuenta del italiano Lorenzo Mussetti en otra de las sorpresas de la segunda jornada de un torneo que se está quedando sin cabezas de serie.