Davidovich, en busca de deshacerse de su kriptonita

Alejandro Davidovich es un jugador brillante, y aunque lo demuestre en la pista, parece que nunca se alza con el trofeo de campeón. El malagueño ha llegado hasta en tres ocasiones a las finales de Delray Beach, Acapulco y Washington, pero no ha conseguido salir victorioso de ninguna.

Ahora se ha estrenado en el US Open en un partido donde estuvo increíble ante el tenista kazajo Shevchenk, donde obtuvo un resultado de 6-1, 6-1 y 6-2 en 86 minutos. Tras la victoria, el tenista español confesó a la ATP lo que le sigue motivando a confiar en su tenis. "Todo es una curva de aprendizaje. Si te fijas en la final de Delray Beach, después del 5-2 y el 15-40 no podía jugar, estaba demasiado nervioso y hablando constantemente. En la final de Washington, por el contrario, estuve 5-2 y tuve bolas de partido, pero seguí luchando y perdí en un tie-break ajustado", explicaba Davidovich.

Después de esa final en Washington ante Alex de Miñaur que le dejó devastado, Fokina tiene claro lo que ha tenido que aprender para encontrar la tranquilidad en su mala racha. "La lección es mantenerse calmado en esos momentos. Eso lo ganas con semanas, con partidos. Tendré otra oportunidad. Así es el tenis. Sé que voy a tener más oportunidades a lo largo de mi carrera. Estoy aprendiendo de todas las finales en las que he estado este año, las utilizo para saber cómo manejarlas en el futuro", señalaba Alejandro.

Además, el tenista confesó que no tuvo la mejor preparación de cara a la gira en pista dura debido a la fatiga acumulada en los partidos anteriormente disputados. "En Canadá estaba muy cansado, tanto física como mentalmente. Estaba exhausto. Jamás he jugado tantos partidos en un año y eso acaba teniendo su peaje correspondiente", apuntó el tenista español, quien ha sido uno de los jugadores que ha criticado reiteradamente el calendario de la ATP.

"Jugar Toronto después de Washington no fue la decisión más acertada: no tuve ni un solo día de descanso y la fatiga se acumuló. Me tuve que retirar porque me quedé sin piernas. Cuando no descansas en una semana, tu cuerpo te dice que es demasiado. Reflexionamos y nos dimos cuenta de que lo importante era tener el descanso adecuado", explicó Davidovich quien afirma que cambió de mentalidad tras perder ante Joao Fonseca en Cincinnati.

Ahora encara el US Open con otro pensamiento después de unos días de vacaciones junto con su mujer. "El día después de perder ante Fonseca me fui a Miami con mi mujer y estuvimos cuatro días sin hacer nada. Relajados en la playa, zampando buena comida. Después de esos cuatro días volví a Cincinnati, donde estuve entrenando. Hice una pequeña semana y media de pretemporada, esa ha sido mi preparación para llegar aquí más fuerte", apuntó Alejandro.

Hoy el tenista se enfrentará cara a cara con el francés Arthur Rinderknech en la segunda ronda de Nueva York. Ambos se han encontrado solo en un partido que cayó del lado del francés, ahora queda por ver si Fokina consigue la revancha, tras arrasar en primera ronda.