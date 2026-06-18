Davidovich avanza a cuartos en Queen's y dedica su victoria a España: "¡A por el Mundial!"

Alejandro Davidovich Fokina, número 22 del ranking ATP, derrotó al francés Corentin Moutet por 6-4 y 6-3 y alcanzó los cuartos de final en Queen's, de categoría 500 y que se disputa sobre hierba en Londres.

"Ha sido un partido un poco incómodo porque es un jugador que no se sabe qué va a hacer en el siguiente punto. He seguido mi estrategia y estoy muy contento", afirmó el tenista a EFE minutos después de conseguir la victoria e igualar su mejor resultado en el torneo británico, donde llegó también a cuartos en la edición de 2022.

El partido, que se resolvió en una hora y cuarenta minutos, empezó de la mejor manera para el español, que consiguió una rotura de servicio en el tercer juego para adelantarse en el marcador. A partir de ahí, Davidovich mantuvo sus cuatro saques y logró adjudicarse la primera manga por un resultado de 6-4.

Ya en el segundo set, el malagueño metió una marcha más y se puso 0-3, con dos 'breaks' a favor, y, aunque Moutet recortó distancias, Davidovich consiguió cerrar el encuentro por 6-3. "Estoy jugando a un buen nivel, pero no pienso que estoy en mi mejor momento. Eso lo dirá el torneo según como vaya avanzando", añadió a EFE.

Al acabar el encuentro Davidovich escribió "vamos España, a por el Mundial" en una de las cámaras de televisión donde habitualmente, y como es tradición, rotula el ganador de cada partido.

"Nosotros como jugadores sabemos lo que significa. Cuando ganas todos somos España, pero, cuando pierdes, nadie lo es. Las personas que no practican deporte me hubiese gustado verlas contra Cabo Verde, que no tenía nada que perder. Obviamente podrían haber jugado mejor, pero nunca es fácil jugar los primeros partidos. Estoy seguro de que irán con todo frente a Arabia Saudi", explicó.

Paul, próximo rival

En cuartos de final, Tommy Paul será el rival de Davidovich tras derrotar al neerlandés Botic van de Zandschulp por 7-6(3) y 6-3. Davidovich tendrá una nueva oportunidad este viernes de derrotar a Paul, ya que en los cinco enfrentamientos entre ambos, no ha conseguido la victoria en ninguno de ellos.

Tommy Paul, durante su partido / EFE

El estadounidense, que comenzó sufriendo una rotura de servicio en el juego inaugural, consiguió igualar la contienda e imponerse en el 'tie-break' después de aprovechar la segunda bola de set a su favor. En el segundo, el número 28 del ranking ATP, rompió el saque de su rival hasta en dos ocasiones para cerrar el encuentro por 6-3 y avanzar a la siguiente del torneo británico.