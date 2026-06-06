David Ferrer, capitán del equipo español, sobre Jódar: "Es muy diferente a lo que esperas de él"

La irrupción de Rafa Jódar ya no pasa desapercibida para nadie en el tenis español. Tras alcanzar los cuartos de final de Roland Garros a los 19 años, el madrileño ha recibido ahora el respaldo de una voz autorizada como la de David Ferrer, capitán de la selección española de Copa Davis, que ve al joven talento llamado a ser una pieza importante del equipo nacional en un futuro muy cercano.

“Rafa Jódar es un jugador que está marcando diferencias para la edad que tiene”, destacó Ferrer durante la presentación de la nueva equipación del equipo español de tenis. El alicantino recordó la espectacular progresión del tenista madrileño, que hace apenas un año apenas tenía experiencia en torneos ATP y que esta temporada ya ha levantado un título y ha alcanzado los cuartos de final de un Grand Slam. “Es un jugador diferencial y hay que cuidarlo porque nos va a dar muchas alegrías al tenis español”, aseguró.

Rafa Jódar, durante el partido ante Alexander Zverev / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Ferrer no escondió además que Jódar entra de lleno en sus planes para la Copa Davis. “Sin duda tendrá la oportunidad de jugar la Copa Davis y lo hará cuanto antes”, afirmó el capitán español.

El exnúmero tres del mundo considera que el madrileño reúne condiciones especiales que le permiten competir ya con los mejores jugadores del circuito. “Nos puede ayudar muchísimo a conseguir otra Ensaladera. Tiene golpes ganadores sin buscarlos, mucho ritmo de pelota y, además, es un jugador alto que se mueve muy bien”, analizó.

Más allá de sus cualidades tenísticas, Ferrer también puso el foco en la madurez que está mostrando el jugador pese a su juventud. “A nivel mental es muy maduro, muy diferente a lo que esperas de un jugador de 19 años. Tiene capacidad de sufrimiento, entiende muy bien el juego y me ha sorprendido para bien”, explicó.

David Ferrer y Rafa Jódar durante la Copa Davis / RFET

El capitán español también dedicó elogios a Martín Landaluce, otra de las grandes promesas de la nueva generación. “Está haciendo muy buenos números y tiene un potencial enorme. También es muy maduro, muy estable y muy sufridor. Me gustó mucho verlo en directo en Roland Garros”, señaló.

Las palabras de Ferrer llegan después de una gira de tierra espectacular para Jódar, cuya irrupción ha superado incluso las expectativas del propio capitán español. “No me esperaba que estuviese arriba tan pronto”, reconoció recientemente el extenista al valorar la velocidad con la que el madrileño se ha consolidado entre los nombres más prometedores del circuito.