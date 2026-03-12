David Ferrer aplaude a Alcaraz tras la marcha de Ferrero: ‘Lo ha gestionado muy bien a nivel emocional"

La marcha de Juan Carlos Ferrero del equipo de Carlos Alcaraz todavía da que hablar. Incluso por parte de uno de los protagonistas, en este caso el entrenador, que sigue explicando los motivos de la ruptura y su situación actual. David Ferrer, el capitán de España en la Copa Davis, destacó la reacción del tenista murciano ante un episodio totalmente inesperado, incluso para los implicados.

"Ha gestionado muy bien a nivel emocional. Tiene un equipo detrás que lleva muchísimos años y Samu también es un entrenador que está más que capacitado", reconoció Ferrer. La marcha de Juan Carlos Ferrero se produjo cuando Alcaraz iba a iniciar la pretemporada en el mes de diciembre, consciente de la importancia de ejercitarse bien para el Open de Australia.

Juan Carlos Ferrero ya no es entrenador de Alcaraz / RRSS

A pesar de todo el ruido exterior, Alcaraz se centró únicamente en el aspecto deportivo y no dio declaraciones sobre el asunto. El resultado no pudo ser mejor: levantó por primera vez en su carrera el Open de Australia. La conexión con Samu López, con el que ya trabajó durante toda la temporada pasada, no ha podido ser más buena y el murciano sigue invicto a día de hoy en 2026.

Ferrer también habló de la Copa Davis. España se jugará en Chile el pase a la 'Final a Ocho' de la competición, disputando la segunda ronda entre el 18 y el 20 de septiembre. La eliminatoria se jugará fuera de casa, a diferencia de la última vez, donde la selección española contó con el apoyo de Marbella para vencer a Dinamarca.

Carlos Alcaraz, en la Copa Davis / Kai Försterling / EFE

"Jugamos fuera de casa, el público va a estar en contra y tienen muy buenos jugadores. Veremos cómo se nos da la situación. Aun así, estoy ilusionado en pasar la eliminatoria y estar en las finales", analizó el capitán, que además reconoció que tener a Carlos Alcaraz en la eliminatoria "podría cambiar mucho" el desarrollo de la misma. El año pasado no pudo estar por la exigencia del calendario.

Una eliminatoria de nivel

La selección de Chile cuenta con buenos jugadores del circuito como Nicolás Jarry, Cristian Garín o Alejandro Tabilo. Sin embargo, España no se queda atrás ni mucho menos, y todavía más teniendo en cuenta la irrupción de Rafa Jódar este año, un jugador que aportará mucho al combinado nacional. La duda será si Alejandro Davidovich 'hará las paces' con David Ferrer tras el episodio del año pasado.

Y es que el malagueño se bajó en varias ocasiones de citas para la Copa Davis, lo que hizo que Ferrer no lo convocara para las Finales de Bolonia, algo que no gustó al tenista. "Si él realmente quiere, tiene compromiso y quiere estar en el equipo no tengo ningún problema. No soy rencoroso", comentaba Ferrer acerca de los compromisos durante el año 2026.