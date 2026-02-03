El dardo de Toni Nadal a Alcaraz: "Hay que acordarse"

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal, fue protagonista este lunes en Radioestadio Noche de Onda Cero, donde analizó la histórica victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia. Un triunfo que permitió al tenista español completar el Grand Slam y seguir agrandando su impacto en la historia del tenis.

El técnico balear analizó la gran final ante Djokovic y volvió a poner en el foco la diferencia de rivales de la actualidad respecto a cuando Rafa competía, aunque no todo fueron cosas positivas entorno a Carlitos.

Toni Nadal se refirió a las palabras de Carlos Alcaraz tras conquistar el Open de Australia, en las que el murciano agradeció públicamente el trabajo de Samuel López. El técnico balear consideró acertado el gesto hacia su actual preparador, pero lamentó la ausencia de una mención a Juan Carlos Ferrero, exentrenador del tenista.

“Está muy bien que Alcaraz ponga en valor a Samuel López, pero hay que acordarse también de Ferrero y del trabajo que hizo durante esos siete años”, señaló Toni Nadal, que reconoció desconocer cómo terminó la relación entre ambos. “No sé cómo acabaron, pero cuando dijo eso me supo mal”.

Nadal quiso dejar claro que no cuestiona la labor del actual cuerpo técnico, al que elogió por el trabajo realizado en los últimos meses: “Estoy convencido de que Samuel López ha hecho un gran trabajo en estos dos meses, pero no se puede olvidar lo que hizo Ferrero durante tantos años”.

Para cerrar, el balear se puso como ejemplo personal para explicar su postura: “A mí no me habría gustado que, nada más dejar de entrenar a Rafa, él hubiera dicho esas cosas de Carlos Moyá”.

EL SIGUIENTE PASO

Más allá del título en Melbourne, Toni Nadal apuntó al próximo gran reto de Alcaraz, un objetivo reservado solo a leyendas del deporte: ganar los cuatro grandes en una misma temporada.

“Alcaraz ha dejado claro que también quiere ser el tenista más joven en conquistar los cuatro Grand Slam el mismo año”, subrayó.

Alcaraz brinda tras el título / AP

De cara al futuro, Toni Nadal confía en que Alcaraz continúe ampliando su palmarés en los grandes torneos, convencido de que son pocos los jugadores capaces de inquietarle actualmente:

“La capacidad de Alcaraz es altísima porque lo tiene todo. No veo que tenga muchos rivales que puedan ponerle en aprietos, salvo Sinner y Zverev”.

Por último, estableció un paralelismo generacional para explicar el momento actual del circuito:

“Al final, a los grandes siempre les inquietan los jóvenes, como le pasó a Federer con Nadal y a Nadal con Djokovic”.