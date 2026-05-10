El dardo de la madre de Tsitsipas a Paula Badosa: "Para él fue una carga"

Conocida como 'Tsisidosa', la relación entre Paula Badosa y Stéfanos Tsitsipas terminó en verano de 2025. La pareja comenzó a salir en 2023 y mantuvo una relación sentimental durante aproximadamente dos años, con periodos de separación.

La tenista aseguró que no había ningún tipo de problema entre ellos, que tenían una "gran relación", pero que la vida decidió separar sus caminos. "Estás con la persona adecuada, pero en un momento equivocado. Cada uno tiene su propia carrera, sus problemas con los que lidiar", declaró la catalana.

Yulia Salnikova, madre del tenista, concedió una entrevista para el canal 'BB Tenis' en la que trató diferentes aspectos de la vida personal y deportiva de su hijo, aunque también habló sobre la relación que mantuvo con Badosa.

La extenista rusa aseguró que la pareja tuvo una exposición mediática muy fuerte y que estaba constantemente en el foco público, algo que podía llegar a agobiarles.

Salnikova fue directa al valorar cómo vivió Tsitsipas esa situación: "Eran una buena pareja, pero para él fue una carga. Se esforzaba demasiado". Según ella, el desgaste no venía tanto de la relación en sí, sino del entorno que la acompañaba y de la presión añadida que suponía.

Yulia también explicó que el carácter introvertido del tenista pudo influir en la forma en la que gestionó esa etapa: "Las fotos constantes, las redes sociales y toda la atención mediática le fueron afectando poco a poco. Aunque decía que le gustaba, por dentro se iba acumulando".

Tsitsipas durante su partido de primera ronda en Madrid / Europa Press

En la misma entrevista, Salnikova comentó que Tsitsipas ha experimentado una evolución en su forma de relacionarse con su entorno, mostrándose actualmente más abierto y comunicativo que en etapas anteriores. Explicó que ha conseguido recomponer la relación con su padre, Apostolos Tsitsipas, tras un periodo de distanciamiento: "Lo único que tenía que pasar era que la iniciativa naciera de Stefanos. Y sucedió".

De acuerdo con Yulia, buena parte de la transformación personal del jugador está vinculada a Kristen, su actual pareja: "Creo que ha madurado desde todos los puntos de vista. Y también le ha ayudado muchísimo la presencia de su novia. Ella le ha dado una vida emocional muy cómoda", explicó.

Además, destacó la buena integración de la joven en el entorno familiar: "Tengo la sensación de conocerla desde hace 90 años. Es una chica muy dulce, entiende de tenis, jugó para la universidad y además ha construido su propia carrera en el mundo del marketing y la representación".