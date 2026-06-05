El 'dardo' de Agassi, leyenda del tenis, a Sinner: "Hay una diferencia entre estar en forma y estar preparado"

Esta edición de Roland Garros está dejando muchas sorpresas. Ninguno de los claros favoritos se encuentra luchando en el circuito para alzarse como campeón de la arcilla francesa. Una extraordinaria situación que se da tanto en el cuadro masculino como en el femenino. La falta de caras como la de Alcaraz, Sinner, Djokovic, Sabalenka o Swiatek ha permitido la aparición de nuevos protagonistas en la pista.

El abandono de Sinner por las altas temperaturas y el cansancio acumulado ha causado mucho revuelo entre los aficionados del tenis y los expertos en esta disciplina. Es raro que el Sinner que llevaba su cuerpo al extremo para ganar todos sus encuentros ante los mejores jugadores no lo haya hecho en una cita tan destacada como la de Francia.

El de San Candido perdió contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo cuando llevaba las dos primeras mangas ganadas. Una derrota que no ha dejado indiferente al extenista Andre Agassi ganador de 8 Grands Slams, quien asegura que la actitud del italiano no es la de alguien que ocupa el puesto del mejor tenista del mundo. "Sinner quedándose fuera del torneo fue enorme. Hay una diferencia entre estar en forma y estar preparado. No estamos hablando de un jugador que no trabaje duro. No estamos hablando de alguien que no esté físicamente preparado para competir al máximo nivel. Estamos hablando del mejor jugador del planeta en este momento", afirmaba el extenista en una entrevista en TNT Sports.

Con Carlitos fuera del circuito, el número uno del mundo tenía prácticamente todas las papeletas de ganar en el Abierto de París, incluso Djokovic podría haber conseguido su ansiado Grand Slam número 25. Pero tanto el italiano como el serbio se fueron con las manos vacías.

Una derrota inexplicable

La derrota de Jannik Sinner es algo difícil de creer y que Agassi lo calificó como inexplicable: "Me cuesta entender lo ocurrido". El año pasado fue capaz de jugar una final de cinco horas y media y "ahora el calor le hizo chocar contra un muro después de una hora y cuarenta y cinco minutos. Hay algo que no encaja ahí". El de San Cándido estuvo a un encuentro de tener el cuadro completamente en su mano. "Muchos pensábamos que podía llegar muy lejos sin apenas ceder sets", comentaba Andre.

El motivo de esta inesperada situación puede deberse a muchas cosas y el extenista apunta a una mala preparación física de Sinner para rendir en estos partidos. "No sé exactamente cómo es la preparación de Sinner, pero sí sé dos cosas: que ha demostrado ser capaz de jugar cinco horas y media al máximo nivel y que no existe ninguna excusa para encontrarse con un muro físico después de una hora y cuarenta y cinco minutos".

Jannik Sinner, durante el partido ante Juanma Cerúndolo en Roland Garros / Europa Press/Contacto/Matthieu M

Agassi barajaba que una posible solución podría ser la de incorporar al equipo un nuevo miembro que ayudara a gestionar la nutrición y recuperación del tenista: "repetir exactamente lo mismo y esperar un resultado diferente nunca suele funcionar. Hay algo que necesitan revisar. Quizá tengan que incorporar a otra persona al equipo o buscar una perspectiva diferente. A mí me parece que puede existir algún problema relacionado con la hidratación". Para añadir que el consumo de agua y carbohidratos en las horas previas del partido son clave para resistir largos encuentros.

Las 4 caras de la semifinal

Ahora con la semifinal casi a la vuelta de la esquina los nervios se palpan en el ambiente. Estará en la mano de Arnaldi, Cobolli, Zverev o Mensik la victoria en la arcilla de la Philippe Chatrier. Agassi considera que el favorito para hacerse con el título es Zverev aunque no por mucha diferencia, ya que también tiene muchas oportunidades Jakub Mensik, quien seguro que no se lo pondrá nada fácil al número tres del mundo.

El germano tiene la oportunidad de oro para hacerse con su primer 'Major' gracias a los cambios que ha hecho en su tenis, así lo analizaba Agassi: "Zverev ha sido muy terco durante muchos años con ciertas cosas. Siempre ha querido hacerlas a su manera y eso le ha permitido quedarse cerca de los grandes objetivos, pero nunca alcanzarlos del todo. Ahora ha cambiado algunas cosas y además ha recibido una oportunidad muy importante con la forma en que se ha abierto el cuadro", explicaba.

Por tanto, las idea que dejaba en el aire Agassi son muy claras: Sinner tiene que solucionar lo que le sucede para seguir siendo el mejor del mundo y Zverev tiene que aprender a gestionar los nervios para que no le sobrepase Mensik.