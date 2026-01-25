Darderi, el próximo rival de Sinner está todavía peor: ¡con calambres en las entrevistas!

Luciano Darderi será el próximo rival de Jannik Sinner en los octavos de final del Open de Australia. También italiano, aunque nacido en Argentina, ha logrado el mejor resultado de su carrera alcanzando la segunda semana de un Grand Slam. Eso sí, como no está tan habituado a conseguirlo, el físico está empezando a pasarle factura. Un ejemplo es una entrevista que dio tras ganar en tercera ronda.

Darderi venció, antes de citarse con Sinner, al ruso Karen Khachanov en cuatro sets, en un duelo en el que no partía ni mucho menos como favorito. Las sensaciones del jugador han sido muy buenas desde el inicio del torneo, pero este sábado tuvo que afrontar las temperaturas extremas que también lastraron a su próximo rival. El calor fue insoportable y dejó acalambrado a Jannik Sinner.

Será uno de los momentos más recordados de este Open de Australia, sobre todo si el 'zorro' levanta su tercer Open de Australia consecutivo. Contra las cuerdas, ante un sorprendente Spizzirri que se imponía en el tercer set, el italiano aprovechó una pausa de calor extremo en el momento perfecto. Sin prácticamente poder caminar, se dirigió a los vestuarios y volvió mucho mejor. Más fresco y activo.

La reacción fue instantánea, ganando todos los juegos del mismo set excepto uno y logrando el triunfo en el cuarto. En otra pista, Darderi hizo lo suyo y no pudo evitar los calambres en una entrevista posterior. En ese momento, justo estaba hablando de Jannik Sinner, cuando hizo gestos de evidente dolor y no pudo seguir con la respuesta durante unos segundos.

Sinner tuvo muchos calambres / AP

Los entrevistadores normalizaron la situación e intentaron dar apoyo a Darderi, que puso la cabeza apoyada en los brazos. La jornada de calor en Australia fue muy dura, con temperaturas cercanas a los 40 grados, y tuvo que llevarse a cabo el protocolo de calor, que permitió tanto una pausa para los jugadores como la necesidad de poner techo en la pista para evitar una mayor exposición.

El famoso protocolo de calor en Australia

El medidor tiene en cuenta cuatro factores: la temperatura del aire, calor radiante, la humedad y velocidad del viento. A partir de aquí, se mide un índice de entre 1 y 5. Si se llega al máximo, es obligatorio parar el juego, hasta que el medidor indique lo contrario. En caso de 4, se realizará una larga pausa para los tenistas. Unos extremos a los que tuvieron que llegar este sábado.

En el aspecto meramente deportivo, Jannik Sinner parte como gran favorito para vencer a Luciano Darderi en octavos, Sin embargo, no se han enfrentado nunca en el circuito, por lo que no se sabe lo incómodo que puede ser Darderi para el número dos del mundo. Contra Alcaraz sí ha jugado un partido, en el pasado US Open, y el español le pasó por encima, con rosco incluido.