Daniil Medvedev, ¿un peligro real en el Open de Australia?

Daniil Medvedev se une al grupo de octavos de final del Open de Australia. No sin suspense, sin sufrir, sin tener que remontar un 2-0 en contra. 2026 le ha sentado de maravilla para cambiar una dinámica muy negativa durante el año pasado que le hizo caer a las primeras de cambio en todos los grandes. Este viernes derrotó a Fabian Marozsan (6-7 4-6 7-5 6-0 6-3) y sueña con dar más pasos en Melbourne.

El jugador de Moscú no tuvo un partido fácil ni mucho menos. Nunca lo es contra el incómodo Marozsan, capaz de lo mejor y lo peor en el mismo partido. Así lo demostró en este duelo de tercera ronda, ganando los dos primeros sets a su rival y llevándose un rosco en el cuarto. Mentalmente no es tan fuerte como los tenistas de la máxima élite y eso le perjudica a la hora de cerrar partidos.

En definitiva, Daniil volvió a ser Daniil. Ya lo estaba siendo a final de temporada, aunque un Grand Slam como el Open de Australia es la prueba definitiva. No empezó de la mejor manera, de hecho estuvo cerca de irse fuera, pero sacó la garra que se necesita cuando el nivel no es el habitual. Físico le sobra en estos encuentros y se podría haber pasado tres horas más en pista.

Él mismo lo celebró ante la cámara, escribiendo el mensaje: "Cinco sets de nuevo", con una mueca divertida. Le gustan estos partidos y es uno de los mejores del circuito cuando quiere. Eso sí, ahora se avecinan curvas y de las buenas. Su rival en octavos de final será el estadounidense Learner Tien, un tenista que conoce a la perfección y con el que libró varias batallas en 2025.

Precisamente, fue Tien el que lo eliminó en la edición pasada del Open de Australia, una derrota muy dura para el ruso que desencadenó la racha tan negativa que vendría después. Tendrá sed de venganza y en 2026 llega mejor físicamente y, sobre todo, mentalmente. Australia se le da bien al ruso, no hace falta mirar más allá de 2024, cuando llegó a la final y estuvo a un solo set de ganarla.

Algunos recordarán aquel primer Open de Australia para Jannik Sinner, que estuvo contra las cuerdas tras perder los dos primeros sets contra Medvedev. La misma situación que afrontó el ruso ante Marozsan, pero ante el escenario imponente de la Rod Laver Arena y miles, centenares de miles de aficionados pendientes del mismo encuentro. Aquella derrota fue otro revés al ruso.

El camino de Medvedev... ¿hasta la final?

Daniil Medvedev se vería potencialmente en cuartos con rivales como Alexander Zverev, el más probable, o Andrey Rublev, aunque no debe olvidarse que va por el mismo lado del cuadro que Carlos Alcaraz. Con el español se enfrentaría en unas hipotéticas semifinales, que recordarían a aquel duelo del US Open en el que el ruso fue capaz de desquiciar al murciano y dejarlo sin final.

El ruso, al menos desde hace mucho tiempo, llega a las rondas finales de un Grand Slam sin ningún tipo de presión. Su ausencia en los últimos 'grandes' ha hecho al aficionado olvidar el verdadero nivel de Daniil, que está dispuesto a ser la gran sorpresa de esta edición del Open de Australia. De momento, va por buen camino.