Dani Mérida prolonga su idilio en Nueva York y se carga a Rublev

Dani Mérida sigue dando pasos de gigante en su irrupción en la élite. El español, número 39 del mundo, derrotó este miércoles al ruso Andrey Rublev (24º) por 6-7(3), 6-2, 6-4 y 6-4 y se clasificó por primera vez para la tercera ronda de un Grand Slam.

El madrileño necesitó dos horas y 48 minutos para superar a uno de los cabezas de serie del US Open, en el que está disputando por primera vez el cuadro principal. Hasta ahora, su mejor resultado en un 'grande' eran los octavos de final de Wimbledon alcanzados este mismo año.

Mérida cimentó su victoria en la solidez con el saque. Ganó el 67% de los puntos con su servicio y apenas concedió un break a Rublev durante todo el encuentro. Además, se llevó el 55% de los puntos jugados con su segundo servicio, una estadística clave ante un rival de la potencia del ruso.

El primer set fue tremendamente igualado. Ninguno de los dos jugadores consiguió romper el saque de su rival y el parcial tuvo que decidirse en el desempate, donde Rublev se impuso por 7-3. Lejos de venirse abajo, Mérida reaccionó de inmediato y elevó su nivel.

El español consiguió tres breaks en los dos siguientes sets y se hizo con el control del partido. Se apuntó la segunda manga por 6-2 y volvió a imponerse en la tercera por 6-4 para colocarse a un solo set de la victoria.

Rublev intentó reaccionar y comenzó el cuarto parcial por delante, pero Mérida mantuvo la calma en los momentos más delicados. No perdió la templanza, recuperó el terreno perdido y acabó dándole la vuelta al set para cerrar el partido y completar una de las victorias más importantes de su carrera.

A sus 21 años, Mérida está protagonizando una temporada de auténtica irrupción. Comenzó el curso en el puesto 163 del ranking ATP y ya ocupa el número 39, la mejor clasificación de su carrera. Su victoria ante Rublev supone ahora otro salto importante en su progresión.

Noticias relacionadas

El español buscará seguir haciendo historia en Nueva York ante Alex Michelsen (46º), que se impuso este miércoles en tres sets a su compatriota Brandon Nakashima.