La curiosa propuesta de Toni Nadal para mejorar el espectáculo en el tenis

Toni Nadal, tío y exentreandor de Rafael Nadal, insistió este lunes en su idea de reducir el tamaño de las raquetas para favorecer el espectáculo de un deporte que, para él, se ha convertido en "ver quién le pega más fuerte".

"Ahora muchos estarán en desacuerdo, pero el verdadero problema es que la pelota va cada vez más rápido. Las lesiones vienen no por una cuestión de cantidad de partidos, sino de intensidad y violencia en el gesto. Ya casi no hay jugadores tácticos como Coria o Gaudio, que intentaban construir el punto", dijo en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

"Hoy en día, a menudo se trata solo de una competición para ver quién golpea más fuerte. Y cuando haces movimientos tan rápidos, cuando llegas a toda velocidad a una pelota, frenas y vuelves a arrancar, es fácil que el cuerpo llegue al límite y se lesione. Creo que habría que intentar ralentizar un poco el juego", añadió.

Para ello, Toni Nadal lo tiene claro: raquetas más pequeñas, una medida que desde años sugiere: "Sería más fácil para los amateurs y más difícil para los profesionales, y el juego sería menos violento. La belleza del tenis es poder ver el movimiento. Cuando jugaban McEnroe o Nastase estaba todo: movimiento, mano, táctica".

"El tenis es el único deporte que empieza con un 'penalti': si sacas bien, el adversario no juega... En otras disciplinas han cambiado las reglas para aumentar el espectáculo", apuntó.

Y puso de ejemplo la evolución del fútbol: "Después del Mundial de Italia 90 se introdujeron tres nuevas reglas: el pase atrás al portero, que ya no podía coger el balón con las manos; los tres puntos por victoria, por lo que se empezó a atacar más; y la tarjeta amarilla: antes se podía machacar a Maradona todo el tiempo, pero luego ya no se podía entrar por detrás. Esto provocó una gran evolución...".

Aunque está convencido de que nada cambiará en el deporte de raqueta: "Nunca cambiarán, porque a los directivos solo les interesan los mejores jugadores. Y prefieren que todo siga igual".

Toni Nadal fue cuestionado también sobre que algunos afirmen ya que Sinner es el sucesor de Djokovic. "Creo que Djokovic es un jugador más completo. Sinner tiene más velocidad en sus golpes, Nole un poco más de toque. Ambos tienen en común que siempre imponen un ritmo alto y poseen un control de la pelota excepcional, con movimientos de altísimo nivel", comentó, para añadir que "Jannik juega con un patrón muy definido: impone un ritmo muy rápido desde el principio, lo que dificulta que cualquiera pueda seguirle el ritmo."

El título que se le resistió a Rafa

Además, mientras se disputan las Finales ATP de Turín en la que juega otro de sus expupilos, el canadiense Félix Auger-Aliassime, explicó los motivos por los que su sobrino nunca se coronó como 'Maestro'.

"En primer lugar, porque nunca han celebrado las Finales sobre tierra batida...", bromeó. "Bromas aparte, Rafael siempre ha jugado bien en todas las superficies, pero casi siempre llegaba al final de la temporada muy cansado físicamente", señaló.