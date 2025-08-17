Las cuentas de Alcaraz para recuperar el número 1: ¡A solo un paso!

Carlos Alcaraz tiene muy cerca el número 1 del ranking ATP. El español, que no está en lo más alto de esta lista desde septiembre de 2023, puede recuperarlo si gana el US Open (Abierto de Estados Unidos), que se disputará del 24 de agosto al 7 de septiembre.

Este lunes, el de El Palmar disputa la final del Masters 1.000 de Cincinnati frente al italiano Jannik Sinner, el actual número 1, y el que venza añadirá 350 puntos a su cuenta con respecto a los que acumulan. Si estos puntos son para el italiano, llegaría a los 11.830, mientras que el el español tendría 9.580.

Así que, sea cual sea el resultado, Alcaraz podría remontar esa cifra en el cuarto y último Grand Slam de la temporada en Flushing Meadows, ya que otorga 2.000 puntos al campeón.

Alcaraz podría añadir hasta 1.950 porque sólo defenderá 50 tras caer en segunda ronda en 2024 mientras que el de San Candido, que conquistó el título el pasado año, defenderá la totalidad de los 2.000.

En el caso de que Carlos se llevara el trofeo a principios de septiembre, llegaría hasta los 11.180 (perdiendo la final de este lunes en Cincinnati) o hasta los 11.530 (ganándola).

En cuanto a su rivalidad, con Sinner sólo se cruzaría en el Abierto de Estados Unidos en otra hipotética final al ser ambos los dos primeros cabezas de serie. Si ese duelo se diera también el 7 de septiembre la victoria del de El Palmar le devolvería el número 1, ya que el de San Candido acabaría el torneo con 11.130 o 10.780 puntos, en función del desenlace en Ohio de este lunes.