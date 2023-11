Las cuentas de Alcaraz para meterse en 'semis' en Turín

El murciano recuperó su mejor versión venciendo a Rublev (7-5 / 6-2) Ante Medvedev, todas las opciones son posibles: De quedar primero a clasificarse incluso perdiendo

Carlos Alcaraz afrontaba ante Rublev una prueba de fuego, no solo para seguir con opciones de estar en semifinales en Turín, sino también para romper la racha negativa que venía cosechando en los últimos torneos. El murciano salió decidido a revertir la situación y se notó en su expresión corporal que le devolvió la alegría a la que nos tiene acostumbrados en su máximo esplendor.

No dio para mucho el partido que en apenas hora y cuarto de juego revivió la mejor versión de Alcaraz para sumar su primera victoria en una Copa de Maestros. Además, el tenista de El Palmar aseguró que todas las malas sensaciones que venía arrastrando quedaron liquidadas. "Se podía ver que he estado sufriendo con mi nivel los últimos meses y torneos. Jugar este partido con esta calidad, a este nivel, es realmente útil para llegar bien al tercero contra Medvedev" señaló.

La victoria ante Rublev abre un escenario totalmente distinto para Alcaraz que no dudaba en asegurar que "todo ha cambiado" tras el partido. "Daba igual perder o ganar, pero tenía que mostrar el nivel y disfrutar en la pista, algo que en los últimos meses me ha costado bastante" explicaba satisfecho y apuntando a sentirse con confianza de alargar estas sensaciones.

Las opciones de estar en semifinales se abren de par en par y beneficiado por a victoria de Medvedev sobre Zverev en el último partido de la segunda jornada, el tenista de El Palmar depende de si mismo para estar el sábado en el Pala Alpitour de Turín en busca de la gran final.

Vencer o esperar ayuda de Rublev

Con la victoria del ruso a Alcaraz le vale cualquier tipo de victoria sobre el propio Medvedev en la última jornada, que le podría incluso valer para ser primero de grupo en función del resultado. Además, existe la posibilidad que Alcaraz se meta en 'semis' incluso perdiendo ante Medvedev. De caer ante el ruso, el murciano debería esperar una victoria de Rublev ante Zverev que le valdría para seguir avanzando en el torneo.

Medvedev y Alcaraz se vieron por última vez las caras en el US Open | EFE

Más allá de las cuentas, Alcaraz afronta el duelo con sensaciones muy distintas a las que venía arrastrando hasta el duelo ante Rublev y querrá a buen seguro vengar la derrota en la semifinales del US Open ante un Medvedev que llega mostrando su versión más sólida en Turín. “Voy a preparar el partido de la misma manera y tomaré ejemplo de la semifinal del US Open que ganó él. Sé cómo me va a jugar” avisaba Alcaraz mostrando la ambición que le despierta el duelo ante el ruso.

Tras superar el peor bache de su carrera, Carlitos quiere seguir creciendo y rompiendo barreras, para conseguir ser el jugador más joven en meterse en unas semifinales de unas Finales ATP.