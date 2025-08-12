Las cuentas de Alcaraz para arrebatar el número 1 a Sinner

Carlos Alcaraz, ya dejó claro su objetivo tras perder en la final Wimbledon ante Jannik Sinner: "volver a ser el número del mundo antes de final del año". El del Palmar va a por todas y hará lo posible para recuperar la posición que tanto ansiaba y que perdió en 2023.

La competencia empieza para ambos después de que tanto el español como el italiano optaran por no participar ni en Washington ni en Cincinnati. Con Jannik Sinner como número 1 del mundo con 12.030 puntos, y Carlos Alcaraz como número 2 con 8.590 puntos. Por tanto, el murciano tendría que reducir la distancia a 3.440 puntos para alcanzar al italiano, una auténtica gesta que, en términos matemáticos, es posible.

Jannik Sinner está en la cabeza de la carrera para seguir como número 1 este 2025. Sin embargo, ha empezado una gira americana en la que el italiano tiene pocos puntos que ganar y muchos que perder. Todo lo contrario ocurre con Carlos Alcaraz. Si el murciano consigue una gran actuación en los torneos que se avecinan, le haría sumar 3.740 puntos. Una cifra suficiente para adelantar a Sinner en el ranking ATP y esto podría brindarle la oportunidad de ascender al trono del tenis.

Ahora la gira norteamericana es clave para determinar qué pasará con relación a las posiciones. El US Open está a la vuelta de la esquina y marcará el tramo de agosto a setiembre para el que ahora los tenistas se están preparando en Cincinnati, donde Sinner defiende 1200 puntos y Alcaraz tan solo 10. En el Grand Slam estadounidense todavía es más indudable la diferencia; Alcaraz defenderá 50 puntos y Sinner, que fue campeón en 2024, los 2000 que otorga el torneo.

La lucha por la corona

El tenista transalpino Jannik Sinner suma 62 semanas seguidas como número uno en el ranking ATP, convirtiéndose así en el séptimo tenista en la historia con más tiempo encabezando la clasificación mundial en la que posee 12.030 puntos.

'Carlitos' cuenta con cinco Grand Slams en su palmarés, uno más que su mayor rival, Sinner tiene cuatro en su vitrina. Ambos son los próximos tenistas destinados a marcar una antes y un después en el mundo del tenis y está claro que los dos lucharán todo lo posible con el objetivo de convertirse en el rey del tenis.

Top 10 del ranking ATP

1. Jannik Sinner 12.030 puntos

2. Carlos Alcaraz 8.590 puntos

3. Alexander Zverev 6.380 puntos

4. Taylor Fritz 5.525 puntos

5. Jack Draper 4.650 puntos

6. Ben Shelton 4.320 puntos

7. Novak Djokovic 4.130 puntos

8. Álex de Miñaur 3.480 puntos

9. Holger Rune 3.340 puntos

10. Lorenzo Musetti 3.235 puntos