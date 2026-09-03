La cuenta pendiente de Alcaraz para el US Open

Las posibilidades de que Carlos Alcaraz vuelva a levantar el título del US Open van aumentando a medida que avanza rondas. Las dudas acerca de su falta de rodaje se han disipado en estos primeros días, ya que el español ha mostrado una gran versión que no hará sino perfeccionarse con el tiempo. Dicha mejora pasa por un aspecto de su juego que ni a él mismo le está convenciendo en pista.

El murciano, aunque superó a Jaime Faria con buenas sensaciones en los últimos sets, no estaba contento con su servicio. Cometió más dobles faltas que saques directos y su porcentaje de primeros, aunque fue mejorando a lo largo del partido, dejó que desear. Antes de lesionarse, el español estaba en uno de los mejores momentos de su carrera con su servicio.

Alcaraz encontró un gran nivel ante Faria / EFE

"Mi saque es una puta mierda", le dijo Alcaraz a su equipo al inicio de la segunda manga, cuando todavía no había sacado su mejor versión. La realidad es que donde más se está notando su falta de rodaje es en ese primer golpe, que quizá puede ser un lastre ante rivales de mayor entidad. Sin embargo, ningún tenista está exhibiendo un nivel soberbio por el momento en Nueva York.

"Sobre todo ha habido un juego donde me he precipitado mucho en todos los sentidos: en el saque, en el juego y entre puntos. Eso me ha llevado a sentirme cada vez peor, sobre todo con el saque, al no encontrar un buen movimiento ni fluidez y fallar mucho. Pero poco a poco he ido a mejor y he acabado sacando a un gran nivel", explicó en rueda de prensa el tenista murciano.

Su próximo rival será el chino Yibing Wu, que está mejorando mucho en los últimos meses. Ya puso en problemas a Novak Djokovic en Wimbledon y se ha plantado en tercera ronda sin ceder ni un solo set. "Es difícil encontrarle huecos o cogerle la iniciativa porque tiene buen saque, buen resto y muy buenos golpes. Recuerdo que jugué contra él en Shanghái", comentó Charly.

El camino de Alcaraz hasta cuartos

Como él mismo comenta, Alcaraz ya se enfrentó en el año 2024 a Yibing Wu y no fue ni mucho menos un repaso. Ganó en dos sets (7-6, 6-3), pero no le fue nada fácil romperle el saque. La superficie era también la de pista dura, por lo que puede servir como un precedente interesante. En caso de ganar, se enfrentaría en octavos de final al ganador del duelo entre Alexander Bublik y Tommy Paul.

Una de las claves para Alcaraz es reencontrarse con un excelente servicio, que le permita dominar sus juegos con facilidad. Tras la baja de Jannik Sinner, el español es ahora mismo el máximo favorito para ganar el US Open, incluso por encima de un Zverev que estuvo cerca de decir adiós en su debut. Sorprendería que el murciano levantara otro Grand Slam en su primer torneo tras lesión.