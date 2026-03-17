Cuatro años de suspensión por dopaje a un extenista que llegó a ser 39 del mundo

El extenista, Marinko Matosevic, ha recibido una suspensión de cuatro años por violar el reglamento antidopaje al menos en cinco ocasiones durante su etapa como jugador, actos que repercuten ahora en su etapa como entrenador y lo apartán del deporte al menos hasta 2030.

La sanción fue impuesta por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), sin embargo, fue un tribunal independiente el que halló culpable de los cargos a Matosevic. El caso fue referido a dicho tribunal luego de que el exjugador negara todos los cargos.

Finalmente, fue hallado culpable tras realizar una confesión pública respecto a su cargo por dopaje sanguíneo. No solo transegredió el reglamento antidopaje directamente sobre él, sino que habría tenido "participación intencional" en la asistencia al dopaje de otros jugadores.

Aunque no fueron descartados otros posibles escenarios de dopaje, su violación al reglamento se desarrolló durante 2018, por lo que la ITIA decidió, además de la suspensión, retirarle los resultados y premios económicos obtenidos en el Indian Wells y Morelos ATP Challenger de dicho año, poco antes de su retiro.

Confesión de Matosevic

Pese a negar todos los cargos y no presentarse a las audiencias, fue el propio entrenador quien explicó el caso de manera pública.

"Estoy escribiendo esta carta de confesión, primero para advertir a otro atletas de no hacer nada que pueda dañar su salud y poner sus vidas en riesgo, porque hay una larga vida después de la carrera", compartió Matosevic.

"Estúpidamente y de manera poco consciente me sometí a una transfusión de sangre en Morelos, México. Estaba tan asqueado conmigo mismo, (que) me retiré a la semana siguiente", explica el ahora entrenador, quien apuntó que se sometió a dicha transufsión porque se encontraba en una circunstancia "desesperada" tras problemas de salud en 2017.

El tenista australiano, Marinko Matosevic, durante un partido de tenis en el Queen's Club en Londres / EFE

En su carrera, el australiano destacó con un récord global de 63-95 (victorias-derrotas), alcanzando su mejor posición en el puesto 39 del ranking ATP en 2013 y el no. 1 de Australia en 2012. Actualmente se desempeñaba como entrenador de los australianos Chris O'Connell y Jordan Thompson.

Críticas a la ITIA y futuro

En el comunicado en el que confesó su caso de dopaje, y como ya había hecho en ocasiones previas, arremetió contra el proceso de la ITIA, calificándolo como, "injusto", "corrupto" y con "falta de credibilidad".

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Como apunta el organismo, con esta suspensión, efectiva desde el 15 de marzo de este año, Matosevic es inelegible hasta 2030 y no podrá "jugar en, entrenar en, o asistir a ningún evento o actividad sancionada por la ATP, ITF, WTA, Wimbledon" o cualquier federación nacional de tenis, liga o club profesional.