Así quedan los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati 2025 con Alcaraz y Sinner

El desenlace del Masters 1000 de Cincinnati cada vez está más cerca. Superadas ya las cuatro primeras rondas del torneo, los ocho tenistas todavía en pie avanzan hacia los cuartos de final en busca del último gran título antes del US Open.

Los cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati ocuparán dos días en el calendario de la competición. Jannik Sinner será el encargado de abrir el telón de la ronda ante Auger-Aliassime este mismo jueves 14 de agosto, mientras que los tres partidos restantes tendrán lugar el viernes 15.

A falta de lo que suceda en el cruce entre Ben Shelton y Lehecka, la disputa de los octavos de final ha dejado como gran sorpresa la eliminación de Taylor Fritz, cuarta cabeza de serie del torneo. Sin el estadounidense en liza, el camino de Sinner en la defensa del título se allana considerablemente.

Este es el cuadro masculino del Masters 1000 de Cincinnati, con los emparejamientos confirmados en cuartos y el camino de Alcaraz y Sinner hacia la gran final:

¿Cómo están los cruces en los cuartos de final del Masters de Cincinnati 2025?

Parte alta: Jannik Sinner (1) vs Félix Auger-Aliassime (23)

Terence Atmane vs Holger Rune (7) Parte baja: Ben Shelton (5) o Jiri Lehecka (22) vs Alexander Zverev (3)

Andrey Rublev (9) vs Carlos Alcaraz (2)

¿Dónde ver cuartos de final del Masters de Cincinnati 2025 por TV y online?

En España, los partidos del Masters 1000 de Cincinnati 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de Cincinnati 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, poniendo el foco en el desempeño de Carlos Alcaraz.