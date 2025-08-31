Así están los cuartos de final del US Open 2025 tras la victoria de Alcaraz contra Rinderknech

El US Open comienza a encarar su fase más decisiva. Con los octavos de final en juego hasta la madrugada del 1 al 2 de septiembre, algunos aspirantes a la victoria en el 'Major' neoyorkino ya han certificado su presencia en la antepenúltima ronda del torneo.

Los cuartos de final del US Open ocuparán dos días en el calendario de la competición. La parte baja del cuadro saldrá a escena el martes 2 de septiembre, mientras que la parte alta jugará el miércoles 3 de septiembre.

Con el grueso de los octavos aún por disputarse, Alcaraz ha sido uno de los primeros en certificar su presencia en la próxima ronda después de eliminar a Rinderknech. El de El Palmar se enfrentará al checo Jiri Lehecka en cuartos, mientras que en unas hipotéticas semifinales podría medir sus fuerzas ante Djokovic o Fritz.

En la parte alta del cuadro, el otro representante español aún en pie sueña con seguir avanzando en el US Open. Este lunes 1 de septiembre, Jaume Munar medirá sus fuerzas ante Lorenzo Musetti, décima cabeza de serie del torneo, con la intención de citarse en cuartos ante el ganador del cruce entre Sinner y Bublik.

Este es el cuadro masculino del US Open 2025, con los emparejamientos confirmados en cuartos y el camino de Alcaraz, Djokovic y Sinner hacia la gran final:

¿Cómo están los cruces de cuartos de final del US Open 2025?

Parte alta: Sinner (1) o Bublik (23) vs Musetti (10) o Munar

Auger-Aliassime (25) vs Rublev (15)

Riedi vs De Miñaur (8) Parte baja: Djokovic (7) o Struff vs Machac (24) o Fritz (4)

Lehecka (20) vs Alcaraz (2)

¿Dónde ver por TV los cuartos de final del US Open 2025?

En España, todos los partidos de los cuartos de final del US Open 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los de Carlos Alcaraz se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del US Open 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.