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Así están los cuartos de final de Roland Garros 2026: cruces y rival de Jódar

Estos son los cruces confirmados en los cuartos de final del segundo Grand Slam de la temporada y el camino de los favoritos hacia la gran final

Rafa Jódar ya está en los cuartos de final de Roland Garros 2026

Rafa Jódar ya está en los cuartos de final de Roland Garros 2026 / EFE

Alberto Teruel

Alberto Teruel

Barcelona

Roland Garros 2026 comienza a adentrarse en su fase más decisiva. Una vez superado el primer gran corte del torneo, el segundo Grand Slam de la temporada avanza hacia los cuartos de final, dónde los caminos de los principales favoritos comenzarán a complicarse exponencialmente.

Los cuartos de final de Roland Garros 2026 ocuparán dos días en el calendario de la competición. La parte baja del cuadro saldrá a escena el martes 2 de junio, mientras que la parte alta jugará el próximo miércoles 3 de junio.

Con las sorprendentes eliminaciones de Jannik Sinner y Novak Djokovic en los primeros compases de la competición, además de la ausencia del vigente campeón Carlos Alcaraz por lesión, el abanico de candidatos al título se ha abierto considerablemente. Uno de ellos es el español Rafa Jódar, que se sitúa entre las ocho mejores raquetas del torneo después de eliminar a Pablo Carreño.

Así están los cuartos de final de Roland Garros 2026

Parte alta

  • Cerúndolo o Berrettini vs Tiafoe (19) o Arnaldi
  • Auger-Aliassime (4) o Tabilo vs Cobolli (10) o Svajda

Parte baja

  • Mensik (26) o Rublev (11) vs Ruud (15) o Fonseca (28)
  • Jódar (27) vs De Jong o Zverev (2)

¿Dónde ver Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, todos los partidos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZNOrange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Roland Garros 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.

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