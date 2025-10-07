Así están los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai 2025 tras la victoria de Djokovic contra Munar

El Masters 1000 de Shanghai 2025 comienza a adentrarse en su fase más decisiva. Con los octavos de final en juego, algunos tenistas ya han certificado su presencia en la antepenúltima ronda del torneo, acercándose cada vez más al objetivo de conquistar el penúltimo Masters de la temporada y los 1000 puntos que reparte para el ranking ATP.

Uno de los tenistas que ha confirmado su presencia en los cuartos de final es Novak Djokovic, que ha puesto fin a la representación española en el torneo al eliminar a Jaume Munar (3-6, 7-5 y 2-6). Con Sinner y Zverev eliminados mucho antes de lo esperado, además de la sonada ausencia de Carlos Alcaraz, el serbio es el gran favorito a conquistar el título.

Parecía que iba a ser un cruce plácido para Djokovic, que pasó el rodillo durante el primer set para encarrilar la victoria. Sin embargo, el serbio volvió experimentar malestar durante la segunda manga. Si ante Hanfmann vomitó dos veces al ser atendido, ante Munar las asistencias médicas tuvieron que tomarle la tensión. A pesar de este nuevo contrariempo, 'Nole' recuperó su mejor versión en el tercer set para sellar su victoria.

Djokovic tuvo que ser atendido durante su partido ante Jaume Munar / ALEX PLAVEVSKI

Con esta victoria, Djokovic consigue el tercero de los ocho billetes en juego hacia los cuartos de final. A pesar de que todavía falta más de la mitad del elenco por confirmar, el serbio ya sabe que su próximo rival será el belga Zizou Bergs, que está rindiendo muy por encima de lo esperado.

Este es el cuadro masculino del Masters 1000 de Shanghai 2025, con los emparejamientos confirmados en cuartos y el camino de Djokovic hacia la gran final:

¿Cómo están los emparejamientos en cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai 2025?

Parte alta Tien o Medvedev (16) vs Borges o De Miñaur (7)

Rinderknech o Lehecka (15) vs Auger-Aliassime (12) o Musetti (8) Parte baja Bergs vs Djokovic (4)

Rune (10) vs Vacherot o Griekspoor (27)

¿Dónde ver por TV los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai 2025?

En España, todos los partidos de los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai 2025 se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo.

Movistar+ retransmitirá los diferentes partidos de cada jornada de la mano de su paquete Deportes+, mientras que los canales dial 7 o #Vamos están reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.