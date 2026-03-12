Así están los cuartos de final de Indian Wells 2026: cruces y posibles rivales de Alcaraz hasta la final

Indian Wells avanza hacia los cuartos de final. Superados los cuatro primeros filtros de participantes, las 8 mejores raquetas del torneo avanzan hacia la siguiente ronda con el firme objetivo de conquistar el popularmente conocido como quinto Grand Slam.

Los cuartos de final de Indian Wells ocuparán un día en el calendario de la competición: el jueves 12 de marzo. La antepenúltima ronda del torneo cuenta con la presencia del top-3 del ranking ATP, además de alguna que otra grata sorpresa como Arthur Fils y Learner Tien.

La disputa de las cuatro primeras rondas ya ha dejado algunas sorpresas sonadas, como las eliminaciones de De Miñaur, Fritz o Ben Shelton ante rivales inferiores sobre el papel. Respecto al desempeño de los españoles, Carlos Alcaraz es el único que queda en pie después de que Davidovich cayese ante Tien.

Este es el cuadro masculino de Indian Wells, con todos los emparejamientos en cuartos y el camino de Alcaraz hacia la gran final:

Parte alta Alcaraz (1) vs Norrie (27)

vs Norrie (27) Djokovic (3) o Draper (14) vs Medvedev Parte baja Fils (30) vs Zverev (4)

Tien (25) vs Sinner (2)

¿Dónde ver Indian Wells 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Indian Wells 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Indian Wells 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.