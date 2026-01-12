¿Cuántos puntos reparte el Open de Australia 2026 y cómo funciona el ranking ATP y WTA?

El Open de Australia 2026 vuelve a abrir la temporada como el primer gran examen del año en el circuito profesional. Más allá del prestigio y del premio económico, Melbourne reparte el mayor botín posible de puntos, un factor decisivo para el ranking ATP y WTA desde las primeras semanas del curso.

Como Grand Slam, el torneo australiano otorga 2.000 puntos al campeón tanto en el circuito masculino como en el femenino.

Es la cifra más alta del calendario, solo igualada por Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Un triunfo en Melbourne puede cambiar por completo la jerarquía mundial en apenas dos semanas de competición.

Reparto de puntos del Open de Australia 2026

El sistema de puntuación es idéntico en ATP y WTA:

Campeón : 2.000 puntos

: 2.000 puntos Finalista : 1.300 puntos

: 1.300 puntos Semifinalista : 800 puntos

: 800 puntos Cuartos de final : 400 puntos

: 400 puntos Octavos de final : 200 puntos

: 200 puntos Tercera ronda : 100 puntos

: 100 puntos Segunda ronda : 50 puntos

: 50 puntos Primera ronda: 10 puntos

Este reparto explica por qué una buena actuación en Australia puede impulsar de forma inmediata a un jugador o jugadora en el ranking, especialmente al inicio de temporada, cuando muchos puntos del año anterior aún están por defender.

Las pelotas que se utilizan en el Open de Australia / EFE

¿Cómo funciona el ranking ATP y WTA?

El ranking mundial se basa en un sistema de acumulación de puntos durante 52 semanas. Cada tenista suma los resultados obtenidos en los torneos disputados y, al cumplirse un año, los puntos del torneo correspondiente caducan si no se revalidan.

En el caso de la ATP, el ranking se calcula con los 19 mejores resultados:

Los 4 Grand Slams

Los 8 Masters 1000 obligatorios

Los mejores resultados restantes entre ATP 500, ATP 250 y otros torneos

En la WTA, el sistema es similar, aunque con un número ligeramente distinto de torneos computables, priorizando también los grandes eventos del calendario.

El Open de Australia no solo reparte puntos: marca tendencias. Un buen resultado puede consolidar a una estrella emergente, relanzar a un jugador tras una temporada irregular o provocar movimientos clave en la lucha por el número uno. En un circuito cada vez más igualado, Melbourne es el primer gran golpe sobre la mesa del año tenístico.