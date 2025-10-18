TENIS
¿Cuánto dinero gana el campeón del Six Kings Slam 2025? El torneo que paga más que un Grand Slam
El Six Kings Slam 2025 no reparte puntos ATP, pero sí dinero. Consulta cuánto cobran Carlos Alcaraz y Jannik Sinner por jugar en Arabia Saudí y el premio que se lleva el campeón del torneo más lucrativo del tenis.
El Six Kings Slam 2025 no reparte puntos, pero sí millones. Este torneo de exhibición, que se disputa hasta este sábado 18 de octubre en el ANB Arena de Riad (Arabia Saudí), se ha convertido en una mina de oro para los mejores tenistas del mundo.
Su formato exclusivo y los premios desorbitados lo han colocado en el centro del debate tenístico, con cifras que eclipsan incluso a los grandes torneos del calendario ATP.
Cada uno de los seis participantes —Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas— recibe 1,5 millones de dólares solo por formar parte del cartel, sin importar su rendimiento sobre la pista. Pero el verdadero golpe de efecto está reservado para el campeón: seis millones de dólares adicionales, el mayor premio individual jamás ofrecido en un torneo de tenis.
En total, el ganador podría salir de Arabia Saudí con 7,5 millones de dólares en el bolsillo tras apenas unos días de competición.
Un formato exclusivo con seis elegidos
El Six Kings Slam nació como un evento privado al margen de la ATP, ideado para reunir a los nombres más potentes del circuito. La selección no depende del ranking, sino de una invitación directa que garantiza presencia mediática y espectáculo.
En esta segunda edición, la organización repitió la fórmula: seis jugadores, cuatro cuartos de final y dos favoritos —Alcaraz y Djokovic— que entraron directamente en semifinales por su condición de campeones de Grand Slam.
El miércoles se jugaron los cuartos, el jueves las semifinales y este sábado 18 de octubre se celebrará la gran final entre Alcaraz y Sinner, después del partido de consolación. Un formato comprimido, pero suficiente para ofrecer duelos de primer nivel y reforzar la narrativa de una nueva rivalidad que marca el presente y el futuro del tenis mundial.
