¿Cuándo juega Rafa Jódar contra Zverev en Roland Garros 2026? Fecha y dónde ver los cuartos de final por TV y en directo

Rafa Jódar está consiguiendo superar las enormes expectativas que había generado tras sus últimas actuaciones. El buen desempeño en Barcelona, Madrid y Roma parecía prometer un buen papel en Roland Garros pero, victoria a victoria, el de Leganés ha mejorado los pronósticos más optimistas al plantarse en la segunda semana de competición y figurar entre las mejores ocho raquetas del torneo.

Después de apear a Kovacevic, Duckworth y Michelsen, Jódar se vio obligado a mostrar su mejor versión para imponerse ante Pablo Carreño. El asturiano logró imponer su ley en las dos primeras mangas, pero no pudo contener el ciclón desplegado por el de Leganés, que se llevó las tres siguientes de forma contundente.

El próximo rival de Jódar en Roland Garros 2026 será Alexander Zverev, el número 3 del mundo y gran favorito a conquistar el título. El alemán, que llega a cuartos con desgaste mínimo tras ceder un único set a lo largo de la primera semana, se encuentra ante una oportunidad de oro para proclamarse por primera vez ganador de un Grand Slam, aunque para ello primero deberá lidiar con una de las mayores promesas del circuito.

Alexander Zverev, durante el partido ante Jesper de Jong / TERESA SUAREZ

¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Roland Garros 2026?

Rafa Jódar se enfrenta a Alexander Zverev en cuartos de final de Roland Garros este martes 2 de junio en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el próximo partido de Jódar Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, el partido de Jódar en cuartos y el resto de enfrentamientos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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