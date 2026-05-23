¿Cuándo juega Jódar en Roland Garros 2026? Fecha y dónde ver por TV y en directo su primer partido

Rafa Jódar se prepara para afrontar el mayor desafío de su incipiente carrera. Después de asombrar a propios y a extraños en Barcelona, Madrid y Roma, el tenista de Leganés quiere poner el broche a su gran temporada en tierra batida en Roland Garros, torneo que afrontará con la presión de ser considerado como uno de los nombres a tener en cuenta.

Después de afrontar el sorteo como uno de los 32 cabezas de serie del cuadro principal, Jódar saltará a las pistas del Stade Roland Garros con muchos números de llegar vivo a la segunda semana de competición. El sorteo ha sido benévolo con el madrileño, cuyo primer gran desafío apunta a llegar en tercera ronda con un Fritz lastrado por la inactividad fruto de su lesión.

El primer rival de Jódar en Roland Garros 2026 será Aleksandar Kovacevic, el número 94 del ranking ATP. El estadounidense viene de ofrecer una imagen más que digna en Hamburgo, dónde cayó en semifinales y logró dejar por el camino a rivales de la talla de Ugo Carabelli y Auger-Aliassime.

¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Roland Garros 2026?

Rafa Jódar se enfrentará a Aleksandar Kovacevic en primera ronda de Roland Garros este lunes 25 de mayo en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el próximo partido de Jódar Roland Garros 2026 por TV y online?

En España, el partido de Jódar en primera ronda y el resto de enfrentamientos de Roland Garros se podrán ver por TV y online a través de Eurosport y MAX, ofrecen la cobertura completa del torneo. Los canales en los que se emitirán serán Eurosport 1 y 2, disponibles en Movistar+, DAZN, Orange TV, GolStadium y otras plataformas.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Eurosport o Discovery+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente.

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