¿Cuándo juega Jódar su próximo partido en Roma 2026? Fecha y dónde ver los octavos de final por TV y en directo

Rafa Jódar sigue avanzando en firme en el Masters 1000 de Roma 2026. El de Leganés, que ya había rendido a un nivel excelente tanto en Barcelona como en Madrid, está dando continuidad a su momento dulce en el Foro Itálico, dónde ya ha apeado de la competición a Borges y a Arnaldi para situarse entre las dieciséis mejores raquetas del torneo.

La participación de Rafa Jódar en el Masters de Roma tiene un objetivo doble. El primero y más evidente es el de intentar pelear por el que sería el primer título de categoría 1000 de su incipiente carrera; el segundo, ya prácticamente asegurado, asegurar su clasificación a Roland Garros como uno de los 32 cabezas de serie. El español aterrizaba en la capital italiana como número 34 del ranking ATP y, al no defender puntos respecto a la edición anterior, sus dos victorias le abren las puertas de par en par hacia el cuadro final del segundo Grand Slam de la temporada.

El próximo desafío de Jódar en el Masters 1000 de Roma será otra de las grandes promesas del tenis mundial, Learner Tien. El estadounidense, número 21 del mundo, ya ha dejado por el camino a Dzumhur y a Bublik, recuperando las sensaciones perdidas tras su temprana eliminación en Madrid.

Learner TIen, en una imagen de archivo / Asanka Brendon Ratnayake

¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Roma 2026?

Rafa Jódar se enfrentará a Learner Tien en los octavos de final del Masters 1000 de Roma 2026 este martes 12 de mayo en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el Jódar-Tien del Masters 1000 de Roma 2026 por TV y online?

En España, el partido de Jódar en los octavos de final y el resto de enfrentamientos del Masters 1000 de Roma se podrán ver por TV y online a través de Movistar + que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete Deportes.

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Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de Roma 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.