¿Cuándo juega Jódar su próximo partido en Roma 2026? Fecha y dónde ver los cuartos de final por TV y en directo

Rafa Jódar está cumpliendo con creces las enormes expectativas que había generado sobre su participación el Masters 1000 de Roma 2026. Con el mismo buen hacer que le llevó a asombrar al mundo del tenis tanto en Barcelona como en Madrid, el de Leganés ha dejado por el camino a Borges, Arnaldi y Tien en el Foro Itálico para situarse entre las ocho mejores raquetas del torneo.

La participación de Rafa Jódar en el Masters de Roma tenía un objetivo doble: asegurar su presencia en Roland Garros como cabeza de serie e intentar pelear por el que sería el primer título de categoría 1000 de su incipiente carrera. Con el primero prácticamente asegurado, el español afronta con ilusión las rondas venideras, en las que tendrá la oportunidad de probar su nivel ante los mejores tenistas del circuito.

El próximo desafío de Jódar en el Masters 1000 de Roma apunta a ser el más duro en lo que llevamos de torneo. El rival del español en cuartos de final saldrá del cruce entre Luciano Darderi y Alexander Zverev, en el que el número 3 del mundo se postula como claro favorito.

Alexander Zverev, en el Mutua Madrid Open / 65

¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Roma 2026?

Rafa Jódar se enfrentará al ganador del cruce entre Luciano Darderi y Alexander Zverev en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2026 este miércoles 13 de mayo en un horario todavía por determinar.

¿Dónde ver el próximo partido de Jódar en el Masters 1000 de Roma 2026 por TV y online?

En España, el partido de Jódar en los cuartos de final y el resto de enfrentamientos del Masters 1000 de Roma se podrán ver por TV y online a través de Movistar + que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete Deportes.

Noticias relacionadas

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa del Masters 1000 de Roma 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.