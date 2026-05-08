¿Cuándo juega Jódar su próximo partido en Roma 2026? Fecha y dónde ver por TV y en directo

Rafa Jódar ha iniciado con buen pie su andadura en el Masters 1000 de Roma 2026. Después de maravillar al mundo del tenis en los torneos de Barcelona y Madrid, el tenista madrileño se ha estrenado en el Foro Itálico con una contundente victoria ante Nuno Borges, ante el que sufrió en la primera manga pero terminó cerrando el cruce con solvencia.

El nivel exhibido durante el último mes ha catapultado a Rafa Jódar en el ranking ATP, dónde actualmente ocupa la 34ª posición. Al no defender puntos de la anterior edición, el Masters 1000 de Roma se antoja como una oportunidad de oro para que el de Leganés consiga clasificar a Roland Garros como uno de los 32 cabezas de serie. Su primera victoria allana considerablemente su camino hacia el segundo Grand Slam de la temporada, aunque tendrá que estar pendiente al desempeño del resto de aspirantes.

El próximo obstáculo de Jódar en el Masters 1000 de Roma saldrá de la eliminatoria entre De Miñaur y Arnaldi. El australiano, número 8 del mundo, se postula como el rival más temible, aunque el español ya le tumbó de forma contundente en el Masters 1000 de Madrid.

De Miñaur, durante el partido / EUROPA PRESS

¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Roma 2026?

Rafa Jódar jugará su próximo partido en el Masters 1000 de Roma, correspondiente a la tercera ronda, este domingo 10 de mayo.

¿Dónde ver el partido de Jódar Masters 1000 de Roma 2026 por TV y online?

En España, el partido de Jódar y el resto de enfrentamientos del Masters 1000 de Roma se podrán ver por TV y online a través de Movistar + que ofrece una cobertura completa del torneo a través de los diferentes canales de su paquete Deportes.

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