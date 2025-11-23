¿Cuándo se juega la final de la Copa Davis? A qué hora y dónde ver el España vs Italia hoy

España busca conquistar hoy ante Italia la séptima Ensaladera de su historia. Para ello, deberán hacer frente en la gran final a la anfitriona. Te contamos cuándo se juega la final de la Copa Davis, a qué hora es y cómo ver online y gratis los partidos.

Tras superar a Alemania ayer en semifinales, en otro duelo agónico que se definió en el dobles, España consiguió el billete para la undécima final de su historia, donde se medirá a la vigente campeona, Italia sin Carlos Alcaraz. La selección española afronta este domingo una nueva cita con la historia,

Apoyada por el público local, la selección italiana buscará la tercera corona consecutiva. Sin Sinner ni Musetti, sus dos grandes jugadores, el equipo italiano se ha apoyado de Berrettini y Cobolli para superar sin necesidad del dobles su duelo de cuartos y de 'semis'.

Ahora, en Bolonia, quieren coronarse en el año que nadie lo esperaba, al igual que España, que sin Alcaraz ha sorprendido a todos llegando hasta la final.

Con Carreño y Munar en los partidos individuales y Granollers y Pedro Martínez en el dobles, los españoles se han cargado a las dos favoritas antes de las finales.

¿A qué hora se juega la final de la Copa Davis entre España e Italia?

La final de la Copa Davis 2025 se juega hoy domingo 23 de noviembre en Bolonia a partir de las 15:00 horas (CET).

A esa hora dará inicio el primer partido de individuales, que lo jugarán si no hay cambios Pablo Carreño y Matteo Berrettini. A continuación, llegará el turno de los número uno, Jaume Munar y Flavio Cobolli. Si es necesario, en tercer turno será el partido de dobles.

¿Dónde ver la final de la Copa Davis online y gratis?

En España, todos los partidos de las finales de la Copa Davis se podrán ver por TV y online a través de Movistar Plus +, que ofrece la cobertura completa del torneo a través de su paquete Deportes+.

Los partidos de la selección española se emitirán a través del dial 7 o #Vamos, canales reservados para los cruces en las pistas más importantes, con narración de José Antonio Mielgo y comentarios de Roberto Carretero.

Además, los usuarios podrán seguir todos los partidos en streaming mediante la app de Movistar Plus+, con acceso a múltiples pistas simultáneamente y posibilidad de ver el torneo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de las finales de la Copa Davis 2025 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de la selección española.