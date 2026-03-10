¿Cuándo juega Alcaraz contra Ruud en Indian Wells? A qué hora y dónde ver hoy por TV y en directo

Carlos Alcaraz sigue imparable en este inicio de 2026. Una vez tachado de la lista su duelo contra Arthur Rinderknech de segunda ronda de Indian Wells, el murciano pone el punto de mira en los octavos de final del torneo americano, donde deberá hacer frente a Casper Ruud.

El murciano tuvo que sufrir más de lo esperado para barrer a su rival de segunda ronda. A pesar de perder el primer set, Carlos supo resarcirse para ganar las dos siguientes mangas de manera inapelable (6-7, 6-3, 6-2). Alcaraz sigue adelante en un torneo que ha ganado hasta en dos ocasiones (2023 y 2024) y quiere seguir adelante con su imparable racha de imbatibilidad de este inicio de temporada. Su próxima parada son los octavos de final del Masters 1.000 americano.

Se enfrentará en la siguiente ronda a Casper Ruud, número 13 del mundo. El tenista noruego ha vencido a Shevchenko y Valentin Vacherot en las dos primeras rondas del torneo y se mide ahora en octavos de final a Carlos Alcaraz. Son seis las veces que se han enfrentado ambos rivales, con un récord de cinco victorias para el murciano y una para el noruego.

Casper Ruud, próximo rival de Alcaraz / Dita Alangkara

En caso de superar el duelo contra Casper Ruud, Carlos Alcaraz deberá hacer frente al ganador del encuentro entre Hijikata y Cameron Norrie. Sería la antesala a un posible enfrentamiento contra Novak Djokovic, que a su vez daría acceso a una hipotética final contra Jannik Sinner. El murciano parece imparable en este inicio de año y quiere seguir sumando sensaciones y títulos para ampliar su distancia al frente del ranking ATP.

¿Cuándo juega Alcaraz en Indian Wells 2026?

El partido de Carlos Alcaraz contra Casper Ruud, correspondiente a los octavos de final de Indian Wells, se disputará este miércoles 11 de marzo.

El encuentro se celebrará en un turno por determinar, por lo que todavía se desconoce el horario del partido. En España, de manera orientativa, el duelo se disputará durante la tarde-noche del miércoles o la madrugada del miércoles al jueves.

¿Dónde ver el próximo partido de Alcaraz en Indian Wells 2026 por TV y online?

En España, los partidos de Indian Wells 2026 se podrán ver por TV y online a través de Movistar + y todos sus canales del paquete de Deportes.

Desde SPORT te ofrecemos una cobertura completa de Indian Wells 2026 a través de narraciones en directo, crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Carlos Alcaraz.